Áurea Carolina é confirmada ao Senado e PSOL tenta composição com PT em MG

O PSOL aprovou em convenção realizada neste domingo (26/7), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o lançamento da candidatura da ex-deputada federal Áurea Carolina ao Senado nas eleições de 2026.



A indicação foi confirmada durante o encontro estadual do partido, que também definiu diretrizes para a disputa eleitoral em Minas Gerais. Segundo a presidente estadual da sigla, a vereadora de Belo Horizonte Iza Lourenço, a escolha de Áurea já vinha sendo construída internamente.



“Eu já disse para ela, desde que retornou ao partido, que teria o apoio do PSOL para qual cargo quisesse disputar. E nós reafirmamos o nome da Áurea para o Senado”, afirmou.



De acordo com Iza, o partido ainda mantém em aberto as negociações para composição de alianças. A ata da convenção, segundo ela, permitirá a continuidade das conversas sobre a chapa majoritária no estado. “Vamos deixar a nossa ata aberta para debater a composição para o governo do estado de Minas Gerais, mas indicando o nome da Áurea para compor com a vaga do Senado”, disse.



A dirigente afirmou que o PSOL busca avançar no diálogo com o PT para uma composição em Minas Gerais, tendo o deputado federal Patrus Ananias como cabeça de chapa ao governo estadual e uma das vagas ao Senado ocupada pela ex-prefeita de Contagem Marília Campos.



Nos bastidores, porém, a composição enfrenta resistência. Marília Campos demonstra preocupação com uma eventual dobradinha com Áurea Carolina, sob o argumento de que a presença de duas candidaturas do mesmo campo político poderia provocar dispersão de votos na disputa ao Senado.



“Foi aprovado no diretório estadual a busca por uma composição para o governo do Estado. É isso que estamos buscando. Queremos estar com o Patrus Ananias e colocamos o nome da Áurea para compor com a vaga do Senado”, afirmou Iza.



As tratativas devem avançar nos próximos dias. Segundo a dirigente, o PSOL já iniciou conversas com a direção petista em Minas. “Estamos em diálogo com a presidente do PT e da Federação Brasil da Esperança, a Leninha, e esperamos sentar no início da semana para fechar como vai ficar a chapa para o governo de Minas”, disse.



Deputados

Além da candidatura ao Senado, o partido apresentou sua chapa proporcional, com 20 candidatos a deputado federal e 24 a deputado estadual. Iza destacou o perfil da nominata. “Somos muito felizes porque temos, mais uma vez, uma chapa muito representativa. O PSOL nunca consegue fechar a chapa completa, mas fecha uma chapa que tem uma representação territorial e de pautas de luta que nos enche de orgulho e que sempre dá um resultado extraordinário nas urnas”, afirmou.



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A dirigente disse ainda que o partido pretende ampliar sua bancada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara dos Deputados. “Queremos levar mais de uma cadeira na Assembleia Legislativa e mais de duas na Câmara Federal”, declarou. Segundo Iza, a meta interna é alcançar pelo menos três cadeiras no Legislativo estadual.