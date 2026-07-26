Caiado sobre Flávio: 'Candidato kinder ovo, uma surpresinha todo dia'

Durante o lançamento da campanha ao Planalto, neste domingo (26/7), o candidato Ronaldo Caiado (PSD) chamou Flávio Bolsonaro (PL) de candidato "kinder ovo".

"Não adianta agora encaminhar um candidato, que o pessoal mais jovem me disse, que é o candidato kinder ovo, uma surpresinha todo dia. Não adianta", falou.



Caiado argumentou que o apelido veio devido as recentes polêmicas envolvendo Flávio Bolsonaro durante a campanha. "O outro já teve oportunidade e nada construiu e hoje está aí às voltas com tantas denúncias no dia a dia da sua curta trajetória política", afirmou.



Não faltaram, também, críticas ao pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o ex-governador de Goiás, o petista está no poder há 20 anos e "empobreceu o país perante as outras nações".



"Nós vamos cometer o erro de entregar para o PT o candidato que ele quer no segundo turno? Vamos dar mais quatro anos para o PT? Depois de todos esses descalabros que estão ocorrendo. O Lula insultando a dentadura do Trump, o outro achando que pode intervir na legislação brasileira. Outro vindo do país vizinho para também fazer apenas aqui bravatas", comentou tecendo críticas aos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei.

Caiado ainda citou os esquemas de corrupção que Lula e Flávio enfrentaram durante as carreiras políticas e afirmou ser um nome limpo.



"Eu tenho 40 anos de vida pública, deputado, senador, movimento ruralista, governador. Nunca desonrei o voto de um brasileiro. Nunca vocês me viram envolvido em negociata, em Mensalim, Petrolão, Mensalão. Nunca me viram aí envolvido no escândalo para assaltar aposentado, no Banco Master que avassalou todo mundo da política", comentou.

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O candidato também criticou a polarização destas eleições e afirmou que o país precisa de um nome que traga "resultados".



"O que nós estamos vivendo hoje e assistindo no Brasil é uma briga de polarização entre um candidato e outro. Não é possível que o país queira optar por aqueles que são os mais rejeitados da política nacional. A eleição não é uma eleição de rejeitados, a eleição é de quem traz resultados para a sociedade brasileira", defendeu Caiado.