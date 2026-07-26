Caiado promete confiscar bens de agressores de mulheres

O candidato à Presidência da República e ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) prometeu que, caso seja eleito presidente, transferirá os bens de agressores de mulheres para as vítimas como forma de combate ao feminicídio.

"Está no meu plano que eu vou apresentar agora, que aquele agressor de mulher, aquele que violenta a mulher ou que pratica o feminicídio, eu vou confiscar os bens dele, transferir para a mulher. Vai doer no bolso também", prometeu.



Além dessa medida, Caiado também prometeu não reduzir penas para feminicidas ou agressores.

"Além de cumprir pena, não vai ter diminuição de pena, não. Vai cumprir a pena alongada, por 90% da pena declarada. É isso que nós vamos exemplar no Brasil, a mulher poder ter dignidade e poder andar por onde desejar para não ter essa cultura da impunidade ao agredir qualquer mulher no Brasil.

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O ex-governador ainda chamou os agressores de "covarde" e rebateu o ditado popular "em briga de marido mulher ninguém mete a colher".



"E esses covardes aí que cada vez mais acham que podem atacar as mulheres, agredir, violentá-las, assassiná-las. E tem aquela história de que 'olha, briga de marido e mulher, não se mete a colher'. Vou meter algema nesse vagabundo. Vamos meter a tornozeleira eletrônica nesses vagabundos. Vou fazer o que nunca foi feito no país", disse.