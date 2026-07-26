'Faccionado só fala com Deus', diz Caiado sobre segurança pública em Goiás
Candidato à Presidência abordou detalhes do que fez pela segurança pública quando governou o estado do Centro-Oeste brasileiro
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O candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que em Goiás "faccionado só fala com Deus". O discurso foi feito durante o lançamento da campanha presidencial em São Paulo.
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"Penitenciário em Goiás era universidade de bandido, era quartel de bandido. Hoje, faccionado só fala com Deus porque não tem visita íntima, não tem, não tem audiência sigilosa com advogado. É monitorado 100% e o crime cai", explicou como é feito com prisioneiros oriundos de facção no estado.
Caiado disse ainda que uma grande diferença na sua atuação como governador foi dar apoio total às forças de segurança do estado.
"Não se governa pelo discurso, se governa pelo exemplo de vida. É por isso que as tropas e a minha segurança do estado de Goiás, quando eu dizia a eles, bandido não se cria em Goiás, eles tinham a certeza que tinha o aval do governador como braço forte para acabar com a corrupção", defendeu.
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O ex-governador criticou ainda a condução do tema pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e garantiu que o Brasil verá um modelo que funcionará caso eleito em outubro.