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'Faccionado só fala com Deus', diz Caiado sobre segurança pública em Goiás

Candidato à Presidência abordou detalhes do que fez pela segurança pública quando governou o estado do Centro-Oeste brasileiro

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Eduarda Esposito - Correio Braziliense
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Eduarda Esposito - Correio Braziliense
Repórter
26/07/2026 14:18

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Caiado fala como combateu o crime organizado em Goiás e o que pretende fazer caso eleito presidente
Candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República foi oficializada neste domingo (26/7), em convenção do partido, em São Paulo crédito: Divulgação/PSD

O candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que em Goiás "faccionado só fala com Deus". O discurso foi feito durante o lançamento da campanha presidencial em São Paulo.

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"Penitenciário em Goiás era universidade de bandido, era quartel de bandido. Hoje, faccionado só fala com Deus porque não tem visita íntima, não tem, não tem audiência sigilosa com advogado. É monitorado 100% e o crime cai", explicou como é feito com prisioneiros oriundos de facção no estado.

Caiado disse ainda que uma grande diferença na sua atuação como governador foi dar apoio total às forças de segurança do estado.

"Não se governa pelo discurso, se governa pelo exemplo de vida. É por isso que as tropas e a minha segurança do estado de Goiás, quando eu dizia a eles, bandido não se cria em Goiás, eles tinham a certeza que tinha o aval do governador como braço forte para acabar com a corrupção", defendeu.

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O ex-governador criticou ainda a condução do tema pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e garantiu que o Brasil verá um modelo que funcionará caso eleito em outubro.

"Por que o atual governo não acaba (com o crime)? Porque são complacentes, irmãos. Vivem juntos e um se alimenta do outro. Quando Caiado estiver na presidência, você vai ver se bandido vai ter um palmo de terra nesse Brasil. Me bota na presidência da República e vocês vão ver um modelo de segurança que vai fazer com que presidiário cumpra sua pena", garantiu. 

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