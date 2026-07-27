Quaest: com Paes na liderança, eleitor do Rio de Janeiro evita a polarização

Na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, os eleitores demonstram a intenção de tirar o estado da polarização política nacional entre petistas e bolsonaristas. A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra que os dois candidatos mais bem posicionados no pleito têm perfis que os deixam fora das duas pontas do embate presidencial.

A dez semanas da eleição, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) lidera em todos os cenários, no primeiro e no segundo turno, e seu principal adversário é o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos). O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Douglas Ruas (PL), aparece em terceiro lugar no levantamento.

Paes obtém entre 38% e 42% no primeiro turno, nos diferentes cenários, Garotinho chega a 10% e Ruas entre 10% e 11%. No segundo turno, o ex-prefeito venceria o candidato do Republicanos por 48% a 18% e o concorrente do PL por 52% a 16%.

Embora seja aliado de Lula, Paes é filiado ao PSD, um partido de centro, e tem como vice a advogada Jane Reis (MDB), irmã de Washington Reis, líder político da Baixada Fluminense ligado à família Bolsonaro. Garotinho é mais próximo do ex-presidente do que do petista, mas tem perfil pragmático e construiu sua própria história no estado desde a década de 1990.

Segundo a pesquisa, 43% dos eleitores fluminenses querem um governador independente em relação ao presidente da República, enquanto 28% preferem um nome bolsonarista e 24% defendem um candidato aliado de Lula.

No segundo turno, 65% dos eleitores que se declaram esquerda não lulista, e 52% dos independentes votam em Paes. Dos apoiadores do petista, 54% votam no ex-prefeito, e 30% dos bolsonaristas pretendem votar no candidato do PSD.

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A pesquisa foi feita no período de 21 a 25 de julho, com 1.200 pessoas ouvidas em coleta domiciliar. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.