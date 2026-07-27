Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no Rio de Janeiro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados na disputa pela Presidência da República entre os eleitores do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27/7). Embora o candidato do PL tenha vantagem numérica nos cenários testados, a diferença está dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Na pesquisa estimulada de primeiro turno, Flávio Bolsonaro registra 32% das intenções de voto, enquanto Lula tem 30%. Em seguida, aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 3%; Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo), com 2% cada; Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP), com 1% cada. Edmilson Costa (PCB), Leonardo Avalanche (PRTB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

Os indecisos somam 13%; e 15% disseram que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer às urnas.

Segundo o levantamento, 55% dos eleitores disseram que a escolha do voto para presidente é definitiva, enquanto 44% afirmaram que ainda podem mudar de candidato até a eleição. Outro 1% não soube ou não respondeu.

Segundo turno

No cenário de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador do PL aparece com 38% das intenções de voto, contra 35% do presidente. Como a diferença é de três pontos percentuais, os dois permanecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa.

Os indecisos representam 8%, enquanto 19% relataram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas.

Em outro cenário, contra Romeu Zema, Lula tem 36% ante 22% do ex-governador mineiro. Nesse recorte, votos brancos e nulos somam 33%, e indecisos, 9%. Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado os números se repetem: 36% votariam em Lula, e 22%, em Caiado.

Já contra Renan Santos, o presidente tem 35% contra 19% de Renan. O número de eleitores que votariam em branco é de 37%, e indecisos, 9%.

Avaliação do governo Lula

A Genial/Quaest também mediu a percepção dos fluminenses sobre o governo federal. O trabalho de Lula é aprovado por 37% dos entrevistados e desaprovado por 57%. Outros 6% não souberam ou não responderam.

Na avaliação da gestão, 25% classificam o governo como positivo; 26%, como regular; e 48%, como negativo. Outro 1% não respondeu.

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A pesquisa foi realizada presencialmente entre 21 e 25 de julho, com 1.200 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrada no TSE e protocolado com os números BR-07670/2026 e RJ-02671/2026.

