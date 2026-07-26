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Eleições 2026

Rede indica vereador de Juiz de Fora como suplente de Áurea ao Senado em MG

Decisão fortalece federação com o PSOL, enquanto negociações com o PT sobre a chapa majoritária seguem em aberto

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
26/07/2026 15:27

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Federação PSOl/Rede oficializou em convenção realizada neste domingo a candidatura de Áurea ao Senado
Federação PSOl/Rede oficializou em convenção realizada neste domingo a candidatura de Áurea Carolina ao Senado crédito: Alessandra Mello/EM/D.A.Press

A Rede Sustentabilidade, partido que integra a federação com o PSOL, aprovou neste domingo (26/7), em convenção coletiva realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a indicação do vereador de Juiz de Fora Maurício Delgado (Rede) como primeiro suplente da ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL), lançada oficialmente como candidata ao Senado pelo bloco partidário.

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A decisão reforça o alinhamento interno da federação em torno do nome de Áurea Carolina para a disputa por uma das vagas mineiras no Senado nas eleições de 2026.

De acordo com o porta-voz da Rede em Minas Gerais, Paulo Miranda, as definições sobre a composição majoritária, que inclui as candidaturas ao governo do estado e ao Senado,  ainda estão em aberto. A posição segue a mesma diretriz adotada pelo PSOL, que realizou sua convenção na mesma data e local e oficializou a candidatura de Áurea.

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Segundo Miranda, tanto a indicação de um candidato ao governo quanto a escolha do nome para a segunda vaga ao Senado dependem do avanço das negociações com o PT.

O Partido dos Trabalhadores (PT) indicou o deputado federal Patrus Ananias como candidato ao governo de Minas Gerais e a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, para uma das vagas ao Senado. A segunda vaga na chapa petista, assim como o nome para vice-governador,  que deve ser indicado pelo PSB , ainda não foram definidos.

As tratativas para que Áurea Carolina integre a chapa do PT ao Senado seguem em discussão, mas enfrentam resistência dentro do partido. A preocupação é que uma eventual divisão de votos entre duas candidaturas competitivas possa prejudicar as chances eleitorais.

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A definição sobre uma possível composição deve ocorrer nos próximos dias, já que o prazo para registro das candidaturas se encerra em 15 de agosto, véspera do início oficial da campanha eleitoral.

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