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BTG/Nexus: fora da polarização, voto de Renan Santos é o mais cristalizado

Eleitores de Ronaldo Caiado, no entanto, ficaram mais volúveis na comparação com a última pesquisa

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/07/2026 08:25

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BTG/Nexus: fora da polarização, voto de Renan Santos é o mais cristalizado
BTG/Nexus: fora da polarização, voto de Renan Santos é o mais cristalizado crédito: Foto: Gilberto Cardoso/ Agência CNM

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra uma movimentação interessante no processo de cristalização dos votos.

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Os eleitores de Lula (80%) e Flávio Bolsonaro (79%) continuam sendo os que mais afirmam já ter decidido o que farão em outubro.

Fora da polarização, porém, o voto em Renan Santos, do Missão, é o que mais se cristalizou. Em relação à última pesquisa, o percentual de eleitores do candidato que afirmam ter certeza da decisão saltou de 53% para 64%. Em março, eram 36%.

A cristalização do voto de Romeu Zema, do Novo, também aumentou: passou de 33% para 38%.

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Os eleitores de Ronaldo Caiado, do PSD, no entanto, estão mais volúveis. A certeza sobre o voto caiu de 53% para 43% na comparação com o último levantamento.

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