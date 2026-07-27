BTG/Nexus: fora da polarização, voto de Renan Santos é o mais cristalizado

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra uma movimentação interessante no processo de cristalização dos votos.

Os eleitores de Lula (80%) e Flávio Bolsonaro (79%) continuam sendo os que mais afirmam já ter decidido o que farão em outubro.

Fora da polarização, porém, o voto em Renan Santos, do Missão, é o que mais se cristalizou. Em relação à última pesquisa, o percentual de eleitores do candidato que afirmam ter certeza da decisão saltou de 53% para 64%. Em março, eram 36%.

A cristalização do voto de Romeu Zema, do Novo, também aumentou: passou de 33% para 38%.

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Os eleitores de Ronaldo Caiado, do PSD, no entanto, estão mais volúveis. A certeza sobre o voto caiu de 53% para 43% na comparação com o último levantamento.