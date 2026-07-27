BTG/Nexus: Caiado dá um salto em cenário de segundo turno e é o que mais ameaça Lula
Ex-governador de Goiás, confirmado no fim de semana como o nome do PSD ao Planalto, porém, ainda patina no primeiro turno
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A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra uma mudança importante nos cenários de eventual segundo turno.
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Ronaldo Caiado saltou de 38% para 43% e aparece tecnicamente empatado com Lula, apenas dois pontos percentuais atrás do petista a menor diferença da série histórica da pesquisa e entre todos os candidatos testados.
Com isso, o candidato do PSD passa a ser o nome mais competitivo contra Lula em um eventual segundo turno, frise-se.
A notícia, porém, não é necessariamente boa para Caiado. O resultado contrasta com o cenário de primeiro turno, no qual o ex-governador de Goiás aparece bem atrás, com 6% das intenções de voto, distante do segundo colocado, Flávio Bolsonaro, que tem 33%.
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O desafio de Caiado, portanto, é transformar a competitividade que demonstra contra Lula no segundo turno em votos suficientes para chegar lá.