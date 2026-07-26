Enquanto Lula sonha com 1º turno, adversários apostam em derretimento de Flávio

A campanha começará com Lula, do PT, com base nas pesquisas divulgadas até aqui, garantido em eventual segundo turno, e sonhando com uma vitória já no primeiro.

Renan Santos, do Missão, vem batendo em Lula e em Flávio Bolsonaro, do PL, com a mesma intensidade desde o início da pré-campanha. Vai acelerar.

Ronaldo Caiado, do PSD, mudou de estratégia e apontou os canhões para Flávio na última semana. Não pretende recuar. “Para vencer Lula, é preciso derrotar o Flávio antes”, disse à coluna um auxiliar da campanha do PSD.

Tanto Renan quanto Caiado apostam em um eventual derretimento de Flávio ainda longe de se concretizar, segundo as pesquisas para crescer e chegar a um possível segundo turno.

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Enquanto isso, Romeu Zema, do Novo, se mantém intacto no pelotão de trás, sem alterar o tom da campanha e com foco no antipetismo. Assim continuará.