Cleitinho lidera 1º turno e vence todos os cenários de 2º, diz pesquisa
Kalil e Patrus aparecem em empate técnico pelo segundo lugar no principal cenário de primeiro turno, segundo levantamento Real Time Big Data
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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida pelo governo de Minas Gerais tanto no primeiro turno quanto em todos os cenários simulados de segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (30/7).
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No principal cenário estimulado, o parlamentar aparece com 36% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) registra 15% e o deputado federal Patrus Ananias (PT), 14%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
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Na sequência aparecem o governador Mateus Simões (PSD), com 10%, e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB), com 7%. Vittorio Medioli (PL) e Maria da Consolação (PSOL) somam 3% cada. Indira Xavier (UP), Ben Mendes (Missão), Túlio Lopes (PCB) registram 1% cada, e Rafael Duda (PSTU) não pontua. Brancos e nulos representam 4%, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.
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Outros cenários
O levantamento também testou outros cenários de primeiro turno. Com Flávio Roscoe (PL) no lugar de Vittorio Medioli, Cleitinho sobe para 37%. Em uma simulação sem candidato do PL, o senador alcança 38% das intenções de voto.
Sem Cleitinho na disputa, Alexandre Kalil assume a liderança com 20%, seguido por Patrus Ananias, com 17%, Marcelo Aro (PP), com 15%, e Mateus Simões, com 10%. Nesse cenário, 16% dos eleitores afirmam não saber em quem votar e 8% declaram voto branco ou nulo.
Segundo turno
Nas simulações de segundo turno, Cleitinho aparece numericamente à frente em todos os confrontos testados. Contra Patrus Ananias, o senador registra 48% das intenções de voto, enquanto o petista soma 36%. Brancos e nulos representam 10% e os indecisos, 6%.
Em um eventual segundo turno contra Alexandre Kalil, Cleitinho tem 47%, ante 33% do ex-prefeito de Belo Horizonte. Os votos brancos e nulos chegam a 11%, e 9% dos entrevistados não souberam responder.
No confronto com o vice-governador Mateus Simões, o senador alcança 49% das intenções de voto, contra 27% do adversário. Nesse cenário, tanto os votos brancos e nulos quanto os indecisos somam 12%.
A pesquisa também simulou disputas sem a participação de Cleitinho. Em um eventual segundo turno entre Kalil e Patrus, o ex-prefeito marca 36% e o deputado federal, 34%, em empate técnico no limite da margem de erro. Patrus também aparece numericamente à frente de Mateus Simões, por 36% a 30%.
Nos cenários com Marcelo Aro, o levantamento aponta empate numérico com Kalil, ambos com 37%, enquanto Aro supera Mateus Simões por 35% a 29% e aparece tecnicamente empatado com Patrus Ananias, por 36% a 35%. Kalil também vence Simões por 37% a 32%.
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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores em Minas Gerais entre 25 e 29 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-06475/2026.