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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho sobre partido não lançá-lo: 'Igual o Cruzeiro recusar o Ronaldo'

"Como que um partido não quer um cara que está com 40% de intenção de voto para o governo?", questionou senador

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
30/07/2026 15:42

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Quem é Cleitinho Azevedo? A trajetória do senador mineiro em Brasília
Cleitinho Azevedo tenta convencer Republicanos a permitir candidatura crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se comparou com o ex-atacante Ronaldo nesta quinta-feira (30/7) para mostrar indignação com a postura do partido de não lançar a candidatura dele ao governo de Minas Gerais.

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Líder em todas as pesquisas de intenção de voto, o parlamentar diz não entender o motivo pelo qual o Republicanos não quer oficializar sua candidatura.

“É a mesma coisa que o Ronaldo Fenômeno na época dele, estourado, querer ir para o Cruzeiro, e o Cruzeiro não quer. Ele quer ir para o Flamengo, o Flamengo não quer. Como que um partido não quer um cara que está com 40% de intenção de voto para o governo?”, questionou, em entrevista à "Revista Timeline", do blogueiro Allan dos Santos, ex-dono do Terça Livre e foragido da Justiça brasileira.

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Republicanos barra Cleitinho

Em nota nessa quarta (29), o Republicanos deu a entender que não vai permitir a candidatura de Cleitinho porque ele não apresentou “definição clara” de que será candidato e deu “sinais contraditórios”. No mesmo dia, o senador bateu o pé que vai disputar o governo.

Agora, ele tenta convencer o partido a lançá-lo. À Timeline, disse que irá se encontrar com o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP), hoje.

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Por outro lado, Cleitinho tem criticado a própria legenda. Afirmou que “nunca acreditou em partido” e “agora está comprovando que não dá para acreditar".

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