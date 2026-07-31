Caiado evita comentar reviravolta em MG e aposta em vitória de Simões
Presidenciável do PSD cumpre agenda em BH e evitou entrar no mérito do rompimento alegando não ter informações detalhadas sobre bastidores da política em Minas
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O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD), que cumpre agenda em Belo Horizonte nesta sexta-feira (31/7), não quis comentar a reviravolta na campanha envolvendo o rompimento entre o governador Mateus Simões (PSD) e o ex-secretário da Casa Civil Marcelo Aro (PP), mas assegurou ter confiança na vitória do aliado em Minas Gerais.
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Aro, que vinha sendo cotado como candidato ao Senado na chapa de Simões, agora deve disputar o governo de Minas, depois de romper com o governador por causa de divergências sobre a segunda vaga para a Câmara Alta.
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Questionado sobre a crise, Caiado evitou entrar no mérito do rompimento alegando não ter informações detalhadas sobre os bastidores da política no estado, durante visita à 43ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, no Expominas, em Belo Horizonte.
Caiado disse, no entanto, que o partido está alinhado com Simões e confiante de que ele será eleito governador na disputa deste ano. “O partido está fechado com ele. Eu tenho a certeza absoluta que, iniciado o processo aqui da eleição, o Mateus Simões vai ganhar as eleições”, afirmou.
O candidato também mencionou o desempenho do governo estadual como fator favorável. “O governo vem mostrando a sua capacidade de poder reagir às dificuldades todas que sofreu com o governo do PT aqui, que antecedeu o Zema”, disse.
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Segundo Caiado, Simões vai sair vencedor do segundo turno das eleições. “Enxergo os resultados aqui para o Mateus com a perspectiva real de nós ganharmos aqui as eleições no segundo turno”, declarou.