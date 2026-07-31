Caiado evita comentar reviravolta em MG e aposta em vitória de Simões

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD), que cumpre agenda em Belo Horizonte nesta sexta-feira (31/7), não quis comentar a reviravolta na campanha envolvendo o rompimento entre o governador Mateus Simões (PSD) e o ex-secretário da Casa Civil Marcelo Aro (PP), mas assegurou ter confiança na vitória do aliado em Minas Gerais.

Aro, que vinha sendo cotado como candidato ao Senado na chapa de Simões, agora deve disputar o governo de Minas, depois de romper com o governador por causa de divergências sobre a segunda vaga para a Câmara Alta.

Questionado sobre a crise, Caiado evitou entrar no mérito do rompimento alegando não ter informações detalhadas sobre os bastidores da política no estado, durante visita à 43ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, no Expominas, em Belo Horizonte.

Caiado disse, no entanto, que o partido está alinhado com Simões e confiante de que ele será eleito governador na disputa deste ano. “O partido está fechado com ele. Eu tenho a certeza absoluta que, iniciado o processo aqui da eleição, o Mateus Simões vai ganhar as eleições”, afirmou.

O candidato também mencionou o desempenho do governo estadual como fator favorável. “O governo vem mostrando a sua capacidade de poder reagir às dificuldades todas que sofreu com o governo do PT aqui, que antecedeu o Zema”, disse.

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Segundo Caiado, Simões vai sair vencedor do segundo turno das eleições. “Enxergo os resultados aqui para o Mateus com a perspectiva real de nós ganharmos aqui as eleições no segundo turno”, declarou.