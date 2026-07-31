Federação oficializa Patrus como candidato ao governo de Minas
Convenção confirma Marília Campos ao Senado; vice segue indefinido enquanto PT mantém negociações para ampliar aliança
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A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) oficializou, nesta sexta-feira (31/7), a candidatura do deputado federal Patrus Ananias (PT) ao Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. A convenção, realizada na sede do diretório estadual do PT, em Belo Horizonte, também confirmou a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) como candidata ao Senado. O nome do vice na chapa de Patrus, no entanto, ainda não foi definido, já que as negociações com outros partidos seguem abertas.
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O evento teve caráter protocolar e reuniu os presidentes estaduais dos três partidos que compõem a federação: a deputada estadual Leninha (PT), Osvander Valadão (PV) e Wadson Ribeiro (PCdoB). Patrus não participou da convenção por estar em consulta médica, segundo informou Leninha. A expectativa é que ele esteja presente em um ato político marcado para 5 de agosto, quando a campanha pretende apresentar a chapa completa.
O diretório estadual do PT já havia homologado, em convenção virtual, as candidaturas de Patrus ao governo e de Marília ao Senado. O partido também confirmou 39 candidatos à Câmara dos Deputados e 56 à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Chapa ainda em construção
Durante a coletiva, Leninha explicou que as tratativas para composição da chapa continuam. Segundo ela, o PSB já está confirmado na aliança, enquanto as negociações prosseguem com a federação Rede/Psol para ampliar a coligação. A dirigente petista também disse que a escolha do vice será baseada em critérios políticos e eleitorais. "Não estamos discutindo nomes, mas perfis que possam ampliar a chapa", disse. Também confirmou que o partido trabalha com diferentes cenários para a segunda vaga ao Senado, incluindo a participação do PSB.
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Estratégia para a campanha
Na avaliação da direção estadual do PT, o desempenho de Patrus nas primeiras pesquisas de intenção de voto reforçou a viabilidade da candidatura. Leninha afirmou que, mesmo sem ter iniciado uma agenda de viagens pelo estado como pré-candidato ao governo, o deputado apresentou resultados considerados positivos pela legenda. Segundo ela, a estratégia será associar sua imagem à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e intensificar a presença nos municípios mineiros.
O presidente estadual do PCdoB, Wadson Ribeiro, afirmou que a candidatura de Patrus e a de Marília colocam a federação em uma posição competitiva na disputa estadual. Ele também atribuiu esse cenário ao desempenho eleitoral de Lula em Minas Gerais e defendeu que a campanha priorize o debate sobre os problemas do estado.
”Nós estamos dispostos a travar um bom debate, rodar Minas Gerais, discutir os problemas sinceros e reais do Estado, e não aqueles que aparecem apenas digitalmente, em lacrações, como eu disse, mas discutir de fato essa Minas real, e como a gente encontra a saída para fazer Minas retomar um caminho de desenvolvimento e de melhoria de qualidade de vida para a maioria do seu povo”, pontuou.
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Saída de Cleitinho
Durante a coletiva, Leninha avaliou que uma eventual desistência do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) da disputa ao governo poderia favorecer a candidatura petista, embora tenha ressaltado que a legenda se prepara para qualquer cenário eleitoral.