Zema condena ‘traição’ de Aro: ‘Acordos de políticos vendidos’

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) criticou seu ex-secretário Marcelo Aro (PP), que tem articulado concorrer ao governo mineiro e abandonar a campanha de Mateus Simões (PSD) pela reeleição.

Zema chamou a movimentação de "traição" e disse que o ex-deputado federal estava à espreita no governo nos últimos anos. Aro foi um dos quadros mais importantes da gestão Zema-Simões, ocupando os cargos de secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Governo.

"Essa traição do Aro é um dos problemas da política brasileira. As pessoas só pensam nos seus próprios interesses, sem pensar nos outros. (...) Para o estado continuar prosperando, a gente não pode dar chance para essas aves de rapina que ficam só sobrevoando e esperando a oportunidade de atacar", disparou o ex-governador.

'Acordos de políticos vendidos'

Segundo ele, a articulação foi construída em "jantares secretos em Brasília" e "vai acabar abrindo a porta para os políticos vendidos voltarem a destruir Minas". Aro era pré-candidato ao Senado apoiado por Simões, mas estava insatisfeito em ter que dividir a chapa com o senador Carlos Viana (PSD-MG) e aproveitou o possível vácuo, caso o senador Cleitinho (Republicanos-MG) não se candidate ao governo, para virar as costas ao grupo político que o acolheu e construir outro caminho.

"Ninguém gosta de traição e isso definitivamente não faz parte do projeto que nós construímos, não faz parte da cultura familiar mineira. Esses acordos pelas costas são a mesma velha política que quebrou Minas", completou.

No fim do posicionamento, Zema insinuou que Aro se vendeu: "Todo mundo sabe que é a população que paga a conta desses acordos dos políticos vendidos."



Simões chama Aro de parasita

A declaração do ex-governador vai na mesma linha de Mateus Simões, que ouviu de Aro sobre o rompimento nesta quinta-feira (30/7). "Marcelo Aro traiu o governo, traiu o governador Romeu Zema depois de parasitar o governo", disse o governador.

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Simões disse que recebeu a notícia com decepção e relembrou a trajetória de Aro dentro da administração estadual. "Foi abrigado no governo durante quatro anos. Perdeu a eleição lá atrás, veio para o governo, exerceu posições importantes na Casa Civil e na Secretaria de Governo, mas anunciou que está virando as costas para o projeto. Não ao meu projeto, mas ao projeto também do governador Romeu Zema, que foi quem o trouxe para o governo originalmente", afirmou.