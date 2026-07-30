Augusto Cury sugere unir chapa com Zema: 'Ambos ficamos animados'

Pré-candidato a presidente, o psiquiatra Augusto Cury (Avante) disse que conversou nesta quinta-feira (30/7) com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), também na corrida presidencial, e cogita uma aliança.

“Ambos somos gestores de empresas, construímos trajetórias fora da política tradicional e não dependemos do poder para realizar nossos projetos de vida. Compartilhamos visões próximas, com foco na responsabilidade fiscal, na eficiência da gestão pública, na valorização do empreendedorismo e na construção de um Brasil menos polarizado e mais comprometido com resultados”, disse Cury, em nota à imprensa.

Vice de Zema?

O psiquiatra poderia entrar como vice na chapa do mineiro, que ainda não foi definida. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa foi cotado para o posto, mas parece ter sido descartado.

“Conversamos sobre a possibilidade de formarmos uma chapa única nestas eleições e ambos ficamos animados com a perspectiva”, relatou o pré-candidato do Avante, que apontou que Zema é leitor dos seus livros.

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“Na hipótese de conseguirmos formalizar uma união de projetos, firmaríamos o compromisso de governar o país reunindo o que o Brasil tem de melhor: grandes gestores da iniciativa privada, notáveis economistas, líderes públicos e governantes com elevada capacidade, como por exemplo: Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Aldo Rebelo, Paulo Skaf, José Múcio, entre outros”, completou.

