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Eleições 2026

Tereza Cristina diz a aliados que aceitou convite para vice de Flávio Bolsonaro

Senadora havia recusado o pedido publicamente para priorizar o Senado, mas negociação teria avançado nos bastidores, segundo interlocutor ouvido pelo Correio

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Armando Holanda - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
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Armando Holanda - Correio Braziliense
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30/07/2026 17:21

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Tereza Cristina liderou manifestação de senadores do Progressistas para esclarecer que a bancada não endossou nota de apoio divulgada pela federação partidária.
Tereza Cristina diz que temas como etanol, Pix e minerais críticos podem integrar as negociações com os EUA crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

Depois de semanas de incerteza sobre a composição da chapa presidencial do PL, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) aceitou o convite para ser candidata a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, segundo uma fonte do PP ouvida pelo Correio sob condição de anonimato. Até o momento, não há confirmação oficial por parte da parlamentar ou da campanha.

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Ex-ministra da Agricultura e uma das principais lideranças do agronegócio, Tereza Cristina era considerada desde o início o nome preferido de Flávio para ocupar a vice.

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A senadora havia recusado o convite nas últimas semanas, afirmando que sua prioridade era disputar a reeleição ao Senado e, posteriormente, buscar a presidência da Casa. Nos bastidores, entretanto, dirigentes do PL e do PP mantiveram as negociações abertas na tentativa de construir uma aliança mais ampla para a eleição presidencial.

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Procuradas pelo Correio, a assessoria de Tereza Cristina e a campanha de Flávio Bolsonaro não se manifestaram sobre a informação até a publicação desta reportagem. Caso haja confirmação, a escolha representará um reforço da aproximação entre PL e PP e poderá ampliar o diálogo da candidatura com o agronegócio e partidos do centro.

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