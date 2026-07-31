Candidatura de Cleitinho 'não está 100% descartada', diz Republicanos em MG

A candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas Gerais "não está 100% descartada", afirmou nesta sexta-feira (31/7) o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos), presidente do partido em Minas Gerais. Segundo ele, uma reunião marcada para este sábado (1º/8) deve definir o futuro do senador, que lidera pesquisas recentes de intenção de voto para o governo de Minas.

A declaração foi dada em entrevista à "Veja" e ocorre após dias de incerteza dentro da legenda sobre a participação de Cleitinho na corrida eleitoral. Na última quarta-feira (29), o Republicanos divulgou nota indicando que deixaria de considerar o senador como candidato, diante da ausência de uma decisão definitiva. No mesmo dia, Cleitinho afirmou publicamente que ainda pretendia disputar o governo e que buscaria reverter a posição junto à direção nacional da sigla.

Pettersen disse que o partido busca uma solução que não prejudique outras lideranças envolvidas nas articulações e que permita retomar o projeto inicial de candidatura única. “Sábado, a gente tem que sair com essa questão resolvida, sem penalizar ninguém, e voltar ao projeto original, que é uma união em nome de um só, para a gente conseguir fazer uma coligação ampla”, afirmou.

De acordo com o dirigente, a indefinição do senador está relacionada ao momento pessoal vivido por ele, após a morte de um familiar. Pettersen disse que o partido respeita o período de luto e atribuiu a isso o recuo e as dúvidas recentes sobre a candidatura.

Enquanto aguardava uma definição, o Republicanos passou a discutir alternativas para evitar prejuízos à montagem da chapa. Entre os nomes considerados está o do ex-secretário de Governo Marcelo Aro (PP) que, até então, era aliado do governador Mateus Simões (PSD) e seria um dos candidatos ao Senado na chapa encabeçada pelo chefe do Executivo. Os dois romperam após as articulações de Aro para ocupar a vaga de Cleitinho e Simões exonerou hoje os indicados por Aro para integrar o governo.

Pettersen afirmou que a estratégia agora é reunir todas as forças políticas que vinham estruturando candidaturas próprias para reconstruir uma aliança em torno de um único nome. Segundo ele, partidos que cogitavam projetos independentes sinalizaram disposição de apoiar Cleitinho caso ele confirme a candidatura.

“A gente está trazendo todas essas pessoas que tentaram viabilizar uma campanha solo para unir e voltar à fase inicial, que era unificar todo mundo em nome do Cleitinho”, disse.

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A reunião deste sábado deve contar com a presença de Cleitinho e do presidente nacional do partido, Marcos Pereira. Segundo Pettersen, o encontro é visto como decisivo, já que o partido precisa avançar na definição da chapa majoritária e das alianças eleitorais.