Zema irá à convenção do PSD que vai oficializar candidatura de Simões

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) vai participar da convenção estadual do PSD no domingo (2/8) que vai oficializar o governador Mateus Simões (PSD) como candidato à reeleição.

Pré-candidato à Presidência, Zema desembarca em Belo Horizonte apenas para o evento, que será realizado no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a partir das 9h. Na segunda-feira (3), ele tem compromissos em São Paulo.

Crise com saída de Aro

A convenção se dá após um grande baque nos planos de Simões: o desembarque do ex-secretário Marcelo Aro (PP) da campanha. Aro foi um dos quadros mais importantes da gestão Zema-Simões e era pré-candidato ao Senado com o apoio de ambos, mas nos últimos dias passou a articular uma candidatura ao governo do estado.

Diante da possibilidade de o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) não disputar pelo Executivo estadual, Aro e aliados identificaram um vácuo que pode ser preenchido por ele, que já comunicou a Simões a movimentação e deixou o governo, com aliados dele sendo exonerados nesta sexta (31).

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A articulação foi duramente criticada pelos ex-aliados. O governador disse que Aro “traiu o governo após parasitar” e anunciou o rompimento político. Zema foi na mesma linha e insinuou que o ex-secretário “se vendeu”: “A gente não pode dar chance para essas aves de rapina que ficam só sobrevoando e esperando a oportunidade de atacar".

