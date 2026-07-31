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JUSTIÇA

Nikolas é condenado a pagar R$ 20 mil em indenização ao PT

Post do deputado mineiro foi alvo de ação por danos morais e terá que ser apagado

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Luíza Altoé
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Luíza Altoé
Repórter
31/07/2026 17:03

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O dia em que Nikolas virou chacota da esquerda e ‘frouxo’ na direita
Nikolas chamou PT de "Partido dos Traficantes" crédito: Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais ao Partido dos Trabalhadores (PT). A decisão atende a uma ação proposta pela legenda contra o parlamentar, após ele fazer uma postagem nas redes sociais chamando a sigla de “Partido dos Traficantes”.

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A sentença do juiz Wagner Vieira, da 5ª Vara Cível de Brasília, foi publicada nessa quinta-feira (30/7). No despacho, ele entendeu que houve dano moral quando Nikolas atribuiu ao PT uma vinculação direta “com atividade criminosa de extrema gravidade social”, capaz de comprometer a reputação institucional do partido.

O juiz defendeu que a crítica política pode ser “dura, ácida, irônica e injusta”, desde que não haja uma associação direta a crimes “sem suporte mínimo de veracidade”. “O ambiente democrático não autoriza a imputação genérica de práticas criminosas sem qualquer dado fático demonstrado nos autos”, apontou.

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Publicação deve ser removida

Por mais que a defesa de Nikolas sustente que a publicação estava protegida pela imunidade parlamentar, o juiz entendeu que tal prerrogativa não constitui “autorização irrestrita” para “ofensas pessoais e institucionais desvinculadas do exercício do mandato”.

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Além do pagamento de indenização, a justiça determinou que Nikolas retire a publicação do ar no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. Também decretou que o parlamentar arque com 15% das custas processuais e honorários advocatícios.  

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