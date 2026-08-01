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ELEIÇÕES 2026

Candidatura de Cleitinho será decidida nesta segunda-feira (3/8)

Presidente do Republicanos, Marcos Pereira diz que deputados do partido ameaçam desistir de suas candidaturas se Cleitinho não disputar o governo de Minas

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Repórter
01/08/2026 18:32 - atualizado em 01/08/2026 20:38

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Cleitinho
Cleitinho já disse que vai se candidatar, mas seu partido tinha dado a entender que não crédito: Carlos Moura/Agência Senado

O impasse sobre a candidatura do senador Cleitinho Azevedo ao governo de Minas Gerais será resolvido nesta segunda-feira (3/8), afirmou o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, neste sábado (1º/8). Na semana passada, o partido divulgou nota em que deu a entender que estava descartando a candidatura de Cleitinho, que não compareceu à convenção da legenda.

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Em seguida, Cleitinho reafirmou que seria candidato durante entrevista coletiva em Divinópolis, sua cidade natal na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, e disse que conversaria com a direção do partido. Reuniu-se com Euclydes Pettersen, dirigente estadual da legenda, e também procurou Marcos Pereira. Outros candidatos da legenda saíram em defesa do senador e pressionaram a executiva.

Agora, houve mudança de tom da legenda. Marcos Pereira disse ontem que a reunião com Cleitinho agendada para ontem foi adiada para segunda-feira, quando será tomada a decisão definitiva, após deputados estaduais e federais do partido ameaçarem não concorrer caso o senador não dispute o governo do estado. “Preocupa muito”, afirmou o dirigente em entrevista ao jornal "O Estado de S.Paulo".

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A decisão do partido terá grande influência na disputa pelo governo de Minas. O PL, por exemplo, aguarda uma definição do Republicanos para definir seu futuro na campanha, se fecha aliança ou se lança candidatura própria.

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