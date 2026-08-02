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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho lembra trajetória política em meio a impasse sobre candidatura

Senador relembrou eleições desde a Câmara de Divinópolis e afirmou que "Davi vai ganhar de novo" enquanto Republicanos decide futuro da candidatura ao governo

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/08/2026 11:55 - atualizado em 02/08/2026 12:18

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Cleitinho lembra trajetória política em meio a impasse sobre candidatura
Cleitinho Azevedo faz pronunciamento em meio à decisão do Republicanos sobre sua pré-candidatura ao Governo de Minas Gerais. crédito: Tom Molina / Agência Senado

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) publicou neste domingo (2/8) um vídeo nas redes sociais relembrando sua trajetória política, em meio ao impasse envolvendo a pré-candidatura ao Governo de Minas Gerais. A publicação reúne imagens de campanhas, reportagens sobre suas vitórias eleitorais e uma mensagem de fé, encerrada com uma comparação entre sua situação política e a história bíblica de Davi e Golias.

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O vídeo é embalado por uma música gospel que fala sobre Deus esperar a hora certa para cumprir as promessas. "Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer! O projeto vem de Quem não erra”, escreveu na legenda.

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"Primeiro te ignoram, depois te ridicularizam, em seguida te combatem, mas no fim você vence. Você conhece a história de Davi e Golias? Davi vai ganhar de novo. Vamos pra cima, tamo junto!", declarou, comparando a própria trajetória com a história bíblica.

Vídeo relembra crescimento político

A publicação apresenta reportagens que marcaram diferentes momentos da carreira política de Cleitinho. Entre elas, aparece a notícia sobre sua eleição como o terceiro vereador mais votado de Divinópolis, em 2016, com 3.023 votos. O vídeo também relembra sua eleição para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2018, quando foi o quarto deputado estadual mais votado do estado, com 115.492 votos.

Na sequência, são exibidas imagens da vitória nas eleições de 2022 para o Senado Federal. Na ocasião, Cleitinho foi eleito senador por Minas Gerais com mais de 4 milhões de votos, o equivalente a 41,9% dos votos válidos.

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Além das referências à carreira política, o vídeo mostra fotografias do senador durante campanhas eleitorais, ao lado do pai, José Maria Azevedo, morto em 2024, e do irmão Matheus Azevedo, que morreu em 18 de julho.

Republicanos decidirá candidatura nesta segunda-feira

A publicação acontece enquanto o Republicanos ainda não definiu se Cleitinho será o candidato da legenda ao Governo de Minas.

O presidente nacional do partido, Marcos Pereira, afirmou que a situação será resolvida nesta segunda-feira. Na semana passada, o Republicanos divulgou uma nota que indicava a possibilidade de não lançar a candidatura do senador, que não participou da convenção da legenda.

Após a manifestação do partido, Cleitinho reafirmou publicamente que pretende disputar o Palácio Tiradentes. O senador participou de uma entrevista coletiva em Divinópolis e informou que buscaria diálogo com a direção nacional da sigla.

Desde então, ele se reuniu com o presidente estadual do Republicanos, Euclydes Pettersen, e também procurou Marcos Pereira. Parlamentares da legenda passaram a defender a candidatura do senador e pressionaram a executiva nacional para que ela fosse mantida.

Segundo Marcos Pereira, a reunião prevista inicialmente para este fim de semana foi adiada para esta segunda-feira (3/8), quando deverá ser tomada uma decisão definitiva.

Definição pode influenciar disputa em Minas

A decisão do Republicanos é acompanhada de perto por outros partidos. O PL, por exemplo, aguarda a definição sobre a candidatura de Cleitinho para decidir se apoiará uma aliança ou se lançará um candidato próprio ao governo mineiro.

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Caso seja confirmado como candidato, Cleitinho entrará oficialmente na disputa pelo comando do Executivo estadual. Se a candidatura não for homologada pelo Republicanos, a composição das alianças para a eleição em Minas Gerais poderá sofrer alterações.

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