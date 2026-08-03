Nikolas comenta desistência de Cleitinho: 'A gente apostava nele'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu, nessa segunda-feira (3/8), à decisão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) de não disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026 e falou sobre as opções do PL para o pleito estadual.

“Eu lamento muito o Cleitinho não vir. Eram as nossas fichas, a gente apostava nele, o partido apostava nele. Afinal de contas, nós esperamos a decisão dele até este momento, mas a gente também entende e se coloca no lugar dele pela justificativa que ele deu com relação ao luto do irmão dele”, disse o deputado, em entrevista coletiva no evento de lançamento da candidatura de Pablo Almeida (PL), vereador de Belo Horizonte, a deputado estadual.

Chorando, o senador anunciou a desistência de concorrer em razão do luto pela morte do irmão mais novo, Matheus Azevedo, vítima de câncer. “Não adianta entrar em uma campanha agora do jeito que eu estou”, disse.

Quem o PL vai apoiar?

Nikolas relatou que ainda não havia conversado com a cúpula do PL sobre os episódios, mas explicou que o partido terá que “lidar com essa realidade agora” e vai buscar novas opções.

“Outros nomes surgiram agora e temos até quarta-feira para tomar uma decisão. Essa decisão, obviamente, vem em nível nacional — vem com o Flávio [Bolsonaro], vem com o [Rogério] Marinho. A gente aconselha, fala e dá a nossa visão aqui do estado, mas a decisão final é da cúpula nacional. O nosso papel é tentar passar o máximo daquilo que Minas Gerais quer”, completou o deputado.

Ele disse que o PL pode apresentar um candidato ao governo, mas negou saber os possíveis nomes. Os cotados pelo partido são o ex-presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, e o ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli.

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Porém, o caminho mais provável para o partido de Flávio Bolsonaro neste momento é apoiar o ex-secretário Marcelo Aro (PP), que deve ser lançado candidato ao governo nos próximos dias após deixar a campanha do governador Mateus Simões (PSD).