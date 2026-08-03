Flávio Bolsonaro se reúne com Republicanos e reforça oferta de vaga de vice, mas partido ainda resiste

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ofereceram ao Republicanos mais uma vez, nesta segunda-feira (3), a indicação do candidato a vice-presidente da chapa em troca do apoio do partido.

Flávio, Valdemar e o coordenador político da campanha presidencial do PL, senador Rogério Marinho (PL-RN), conversaram com o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), em Brasília.

Pereira afirmou que continuaria consultando os diretórios estaduais e daria a resposta final até esta terça (4), quando o partido realiza sua convenção nacional. A tendência do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, é ficar neutro -- decisão que liberaria os estados a apoiarem qualquer candidato a presidente.

A três dias do prazo final para a indicação do vice, o PL ainda tenta conquistar o apoio dos partidos do centrão para evitar uma solução interna, como a indicação da deputada federal Priscila Costa (PL) para a vaga.

Flávio gostaria de ter em sua chapa Daniella Marques (Republicanos), ex-auxiliar de Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, mas o nome dela enfrenta resistência dentro do Republicanos.

Durante a conversa desta segunda, PL e Republicanos também trataram do palanque de Minas Gerais. Sem o senador Cleitinho (Republicanos) na disputa, o Republicanos deve apoiar o ex-deputado federal Marcelo Aro (PP).

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O comando do PL também levou essa possibilidade ao diretório do partido em Minas, mas ainda não bateu o martelo sobre o apoio a Aro. Integrantes do partido afirmam que diferentes opções continuam sobre a mesa, como a candidatura de Flávio Roscoe (PL) ou de Vittorio Medioli (PL). O partido também conversa com o Republicanos sobre a possibilidade de lançar o ex-prefeito Luís Eduardo Falcão (Republicanos), cotado anteriormente para vice de Cleitinho.