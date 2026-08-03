Eleições: Flávio Bolsonaro corre contra o tempo para fechar alianças

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O prazo para a realização de convenções partidárias, que oficializam os candidatos para as eleições, termina nesta quarta-feira (5). Com o tempo se esgotando, o senador Flávio Bolsonaro (PL) intensifica os esforços para convencer partidos do Centrão a apoiarem sua candidatura.

Segundo o jornal "O Globo", parte dessas legendas resiste a apoiar publicamente o candidato para evitar indisposições com o Supremo Tribunal Federal (STF). A federação composta por PP e União Brasil é um dos alvos de Flávio desde o anúncio de sua candidatura.

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Apesar de o presidente do PP, Ciro Nogueira, ser próximo ao senador, a aliança dificilmente se repetirá. Os dois partidos já anunciaram que se manterão neutros na disputa, posição que devem formalizar em convenção nesta segunda-feira.

O Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também é cortejado por Flávio. No entanto, o acordo esbarra nos diretórios estaduais, que preferem não se alinhar a um candidato nacional. A legenda deve oficializar a neutralidade em sua convenção na terça-feira, de acordo com a "Folha".

A busca por um vice

A indefinição sobre as alianças nacionais impacta diretamente na escolha do vice na chapa de Flávio. A primeira opção era a senadora Tereza Cristina, do PP, mas a provável neutralidade do partido inviabiliza o plano. A segunda alternativa, um nome do Republicanos, também se tornou improvável.

Com isso, a opção restante é convidar uma mulher do próprio PL. Os nomes das deputadas Júlia Zanatta (SC) e Bia Kicis (DF) já foram especulados pela imprensa.

Apoio nos estados

Diante das dificuldades para formar alianças nacionais, Flávio deve focar na busca por apoios estaduais. Um levantamento do "Congresso em Foco" aponta que ele tem palanque garantido em 20 unidades federativas, enquanto Lula possui apoio em 26.

Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, o cenário é incerto. O senador Cleitinho, líder nas pesquisas, teve sua candidatura vetada pelo Republicanos. Marcelo Aro (PP) deve ser o candidato do campo bolsonarista no estado.

Outros candidatos também definem suas chapas. Romeu Zema (Novo) busca um vice, sendo o senador Eduardo Girão (Novo) o mais cotado. Negociações com o Podemos estão em andamento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.