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A poucos dias da convenção, Flávio ainda tenta atrair apoio do União Brasil e do PP

Nos bastidores da convenção para confirmar a candidatura do governo de São Paulo à reeleição, o PL atua para evitar que as duas siglas sigam o caminho da neutralidade no primeiro turno

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
20/07/2026 13:15

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A poucos dias da convenção, Flávio ainda tenta atrair apoio do União Brasil e do PP
A poucos dias da convenção, Flávio ainda tenta atrair apoio do União Brasil e do PP crédito: Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A menos de uma semana da convenção que confirmará o nome do senador Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República, a cúpula do PL ainda tenta fechar alianças com o PP e com o União Brasil, partidos que se uniram na Federação Progressista.

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Nesta segunda, 20, em São Paulo, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, se reunirá com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e com a senadora Teresa Cristina (PP-MS) nos bastidores da convenção da federação que confirmará o nome de Tarcísio de Freitas (Republicanos) como candidato à reeleição e do deputado Guilherme Derrite (PP) para concorrer ao Senado.

Esse encontro representa mais um esforço do PL na busca do apoio formal das duas legendas, com o objetivo de evitar que que se declarem neutras no primeiro turno. Flávio já adiantou o assunto em conversas por telefone com Ciro Nogueira e com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. 

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Apesar da tentativa de aliança, a possibilidade de a senadora Teresa Cristina (PP-MS) aceitar a vaga de vice é considerada remota por integrantes do PL que seguem na negociação, também, com o Republicanos. Um ponto discutido envolve a retirada da pré-candidatura de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio de Janeiro e o apoio de Flávio a André Português, pré-candidato do Republicanos ao Palácio Guanabara.

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