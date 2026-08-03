Casal declara apoio a Flávio Bolsonaro durante votos de casamento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um casal usou o momento dos votos do casamento para declarar que apoiam a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. O momento viralizou nas redes sociais e foi postado pelos próprios noivos, Lucão e Ruth Castelo Branco.

Durante o casamento, que ocorreu em março, no Piauí, os noivos interrompem o protocolo tradicional da cerimônia, abrem uma bandeira do Brasil entregue por uma criança, enquanto toca um dos jingles de apoio a Bolsonaro.

Em seguida, eles fazem uma manifestação política diante dos convidados. No vídeo, o noivo declara apoio ao filho do ex-presidente em meio à celebração. "Meu voto é Bolsonaro! E você, meu amor?", pergunta. Em seguida, a noiva grita o nome de Flávio Bolsonaro.

"Nossos votos não poderiam ser diferente disso. Somos Bolsonaro até o fim. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!", escreveram na publicação compartilhada nas redes sociais.

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Embora o casamento tenha acontecido há alguns meses, o vídeo só agora ganhou força na internet.

O noivo, Lucão Castelo Branco, é cantor, compositor e líder do Ministério Lucão e Banda, grupo voltado à música gospel e à adoração cristã. Nas redes sociais, Ruth se apresenta como assessora da L Music, produtora de eventos gospel.

