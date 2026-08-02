Flávio Bolsonaro faz aceno a Michelle em convenção do PL-DF

Antes de entrar no tema da segurança pública, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez um gesto à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante convenção do partido, em Brasília, neste domingo (2/8).

Ao comentar um caso envolvendo violência contra mulheres, o parlamentar mencionou um episódio vivido por sua filha e afirmou: “Minha filha teve um episódio parecido com esse. Desejo melhoras pra Michelle”.

A declaração, ao lado da esposa, a odontóloga Fernanda Bolsonaro, ocorre em meio ao esforço do presidenciável para ampliar o diálogo com o eleitorado feminino e reduzir o desgaste provocado por declarações anteriores frequentemente associadas à imagem de misoginia.

No mesmo discurso, Flávio voltou a defender uma agenda voltada à segurança pública e ao endurecimento da legislação penal, uma das principais bandeiras do bolsonarismo. Diante de apoiadores, prometeu prender estupradores e autores de violência sexual contra mulheres “mesmo que sejam menores de idade”. Em seguida, justificou a proposta afirmando que, caso eleito, pretende reduzir a maioridade penal, sendo aplaudido pelo público.

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O senador também reiterou a defesa de uma “anistia ampla, geral e irrestrita” aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, tema que tem sido central nos discursos da direita e da campanha de Flávio. A proposta foi apresentada como uma das prioridades de um eventual governo e voltou a mobilizar a militância presente no evento.