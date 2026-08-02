Michelle Bolsonaro envia carta a apoiadores e é confirmada candidata ao Senado

Michelle Bolsonaro não compareceu à convenção do Partido Liberal (PL), no Parque da Cidade, neste domingo (2/8). A ex-primeira-dama estava internada desde a noite de sábado (1º/8), no Hospital DF Star, com um quadro de dor de cabeça persistente.

Apesar da ausência por questões de saúde, o PL oficializou o nome de Michelle e da deputada federal Bia Kicis na disputa ao Senado pelo DF.

Pelas redes sociais, a assessoria de comunicação da ex-primeira-dama informou que ela segue internada devido à persistência de um quadro de dor de cabeça. A previsão de alta é ainda para hoje, segundo informou boletim médico divulgado pouco depois.

Substituiu Michelle o irmão dela, Diego. No palco, o familiar leu uma mensagem escrita por Michelle aos presentes:

“Há mais de 10 dias eu enfrentava uma forte crise de enxaqueca. Meu corpo pediu que eu parasse, mas o meu compromisso com vocês não parou. Eu não poderia deixar este dia passar em silêncio. Hoje começa uma caminhada para devolver esperança e futuro ao nosso povo. Sou de Ceilândia. Meu lar respira política, e meu Galego é a maior liderança da direita brasileira. Foi assim que entendi que a política não é algo distante. Ela entra na casa da gente: protege ou abandona, fecha portas ou abre caminhos. A política é uma ferramenta poderosa. Nas mãos erradas, castiga. Nas mãos de pessoas de bem, transforma. Como primeira-dama, tive uma missão e um propósito. E, ao cumpri-los, descobri que a boa política tem o poder de mudar vidas.”

Na carta, a ex-primeira-dama dirigiu-se a Flávio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Vamos caminhar juntos e a passos largos para evitar que o mal seja audacioso. Queremos Justiça de verdade, a liberdade para falar, crer e prosperar. Queremos um futuro promissor para nossos filhos e netos. Se Deus permitir, nossa chapa majoritária com Flávio, Bia, Celina e eu será vencedora.”