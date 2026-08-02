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Michelle Bolsonaro faz post em hospital no dia da convenção do PL-DF

Ex-primeira-dama foi internada para realizar bateria de exames

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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
Repórter
02/08/2026 16:40

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Michelle Bolsonaro faz post em cama de hospital em dia convenção
Michelle Bolsonaro faz post em cama de hospital em dia convenção crédito: Reprodução/Redes Sociais

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto em uma cama de hospital agradecendo “por orações e por todo carinho”, na noite deste sábado (1º/8). Ela está internada para uma bateria de exames para investigar enxaquecas recorrentes. 

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Neste domingo (2/8), acontece a convenção do Partido Liberal (PL), onde Michelle e Bia Kicis devem lançar suas candidaturas ao Senado Federal, pelo Distrito Federal.

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