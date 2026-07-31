Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Valdemar sobre candidatura de Michelle ao Senado: "Quem decidirá é Bolsonaro"

Anúncio da decisão deve sair neste domingo (2/8). Valdemar Costa Neto também confirmou que Michelle não voltará à presidência do PL Mulher

Publicidade
Carregando...
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
RP
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
31/07/2026 17:43

compartilhe

SIGA
×
Valdemar Costa Neto
Valdemar Costa Neto crédito: Raphela Peixoto/CB/D.A. Press

A decisão sobre uma eventual candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições de 2026 será tomada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e deverá ser anunciada até domingo (2/8). A informação foi dada nesta sexta-feira (31/6) pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, após reunião com Michelle, iniciada por volta das 15h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo Valdemar Costa Neto, a definição depende de uma conversa entre o casal. "Quem vai decidir é o Bolsonaro, se ela sai candidata ou não", afirmou o dirigente. Ele ainda disse que Michelle tem acompanhado de perto a recuperação do ex-presidente e que a decisão será tomada em conjunto antes de qualquer anúncio oficial.

Leia Mais

A ex-primeira-dama participará da convenção estadual do PL no Distrito Federal neste fim de semana, evento que reunirá lideranças da legenda em meio às articulações para a eleição de 2026. Valdemar Costa Neto também confirmou que Michelle não voltará à presidência do PL Mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo ele, a estrutura será conduzida por Ana Munhoz, assessora de confiança da ex-primeira-dama, responsável pela interlocução com os diretórios estaduais. O presidente do partido afirmou que a decisão de Michelle de não reassumir o cargo está mantida.

Tópicos relacionados:

bolsonaro distrito-federal eleicoes-2026 jair-bolsonaro michelle-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay