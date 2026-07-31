Após reunião, Michelle evita cravar candidatura e cita saúde de Bolsonaro

Após três horas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro saiu pela porta da frente de uma confeitaria, no Jardim Botânico, em Brasília.Durante a tarde desta sexta-feira (31/7), ela esteve em uma reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e com a deputada federal Bia Kicis (PL). À imprensa, confirmou que só se pronunciará quanto à candidatura ao Senado na convenção, no domingo (2/8). Acrescentou que a prioridade, agora, é com os cuidados ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Não posso contar com ninguém (referiu-se aos cuidados com o marido). Mas há uma expectativa do presidente, do nosso grupo, do nosso movimento do PL no DF. E estarei apoiando a nossa senadora Bia Kicis e os nossos deputados federais e estaduais”, afirmou Michelle.

Mais cedo, Valdemar Costa deixou o estabelecimento e também falou com a imprensa. Declarou que caberá ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidir se a ex-primeira-dama será ou não candidata ao Senado. Horas depois, Bia Kicis deixou o empreendimento.

Ao ser questionada sobre o contato com o marido referente a decisões políticas, a ex-primeira-dama afirmou que os diálogos são limitados. “Tenho que manter um ar tranquilo para ele. O soluço é um resultado dessa atenção. Tento proporcionar um lar mais tranquilo”, pontuou, acrescentando que Jair Bolsonaro tem passado bem e que o soluço deu uma trégua.

Na entrevista, citou os entraves quanto à suspensão das visitas, medida imposta pela Justiça. “Não fica bem. Está sendo injustiçado, mas estamos orando a Deus para que esse momento acabe.”

Lideranças



A ex-primeira-dama participará da convenção estadual do PL no Distrito Federal neste fim de semana, evento que reunirá lideranças da legenda em meio às articulações para a eleição de 2026.

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Valdemar Costa Neto também confirmou que Michelle não voltará à presidência do PL Mulher. Segundo ele, a estrutura será conduzida por Ana Munhoz, assessora de confiança da ex-primeira-dama, responsável pela interlocução com os diretórios estaduais. O presidente do partido afirmou que a decisão de Michelle de não reassumir o cargo está mantida.