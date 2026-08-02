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Michelle Bolsonaro receberá alta neste domingo, informa boletim médico

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em suas redes sociais uma foto em uma cama de hospital agradecendo "por orações e por todo carinho", na noite do ultimo sábado (1º/8)

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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
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Mariana Niederauer
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Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
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Mariana Niederauer
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02/08/2026 18:39

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Michelle Bolsonaro faz post em cama de hospital em dia convenção
Michelle Bolsonaro faz post em cama de hospital em dia convenção crédito: Reprodução/Redes Sociais

A assessoria de comunicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou neste domingo (2/7), pelas redes sociais, que ela permanece hospitalizada em Brasília. Segundo a nota divulgada nos storys do Instagram, ela segue internada devido à persistência de um quadro de dor de cabeça. A previsão de alta é ainda para hoje, segundo informou boletim médico divulgado pouco depois.

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De acordo com o comunicado da assessoria, neste domingo foi realizado um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos como parte do tratamento, que obteve sucesso, segundo os médicos que atenderam Michelle.

A equipe do Hospital DF Star, onde a ex-primeira-dama foi internada, informou ainda que ela precisa manter o acompanhamento regular com a equipe.

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Convenção do PL-DF é neste domingo

Neste domingo (2/8), ocorre a convenção do Partido Liberal (PL). A expectativa era de que Michelle e Bia Kicis lançassem suas candidaturas ao Senado Federal, pelo Distrito Federal. Seria a primeira vez que o candidato Flávio Bolsonaro e Michelle se reencontrariam após a reconciliação. Agora, porém, o reencontro é incerto.

Veja a nota do hospital na íntegra:

Brasília, 2 de agosto de 2026 - O hospital DF Star informa que a Sra. Michelle Bolsonaro deu entrada na noite do dia de ontem (01/08/26) com quadro de cefaleia refratária a medicamentos orais. Foram realizados exames para investigação e procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, com resposta satisfatória. Recebe alta no dia de hoje com orientações de acompanhamento com equipe médica assistente.

Dr. Brasil Caiado - Cardiologista

Dra. Carolina Colaco - Neurologista Clínica

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Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral 

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