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Michelle Bolsonaro tomou uma decisão

Ex-primeira-dama vai buscar uma das duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/07/2026 09:55

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Michelle Bolsonaro tomou uma decisão
Michelle Bolsonaro tomou uma decisão crédito: Foto: Partido Liberal

Está decidido: Michelle Bolsonaro será candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal.

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A oficialização será feita no próximo fim de semana, durante a convenção regional do partido.

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Com isso, está completamente descartada a possibilidade, ventilada por poucos aliados, de a ex-primeira-dama ser vice de Flávio Bolsonaro.

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