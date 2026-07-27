Michelle Bolsonaro tomou uma decisão
Ex-primeira-dama vai buscar uma das duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal
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Está decidido: Michelle Bolsonaro será candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal.
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A oficialização será feita no próximo fim de semana, durante a convenção regional do partido.
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Com isso, está completamente descartada a possibilidade, ventilada por poucos aliados, de a ex-primeira-dama ser vice de Flávio Bolsonaro.