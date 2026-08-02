PSB faz convenção sem definir alianças e candidatura própria 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A convenção estadual do PSB, realizada na tarde deste domingo (2/8), não definiu se o partido terá candidatura própria ao governo de Minas ou fará alianças com outras legendas. O presidente estadual do partido, Otacílio Costa, disse que mantém negociações com o PT e o PDT, que definiram Patrus Ananias e Alexandre Kalil como seus candidatos ao governo do estado.

“Admiramos muito o professor Patrus. Inclusive, existe uma conversa adiantada com ele. Mas têm alguns detalhes e o PSB precisa ser valorizado. Estamos conversando ainda e, por isso, vai ficar em aberto”, afirmou Costa.

Ele também não descartou uma eventual aliança com o PDT para ocupar a vaga de vice de Alexandre Kalil.

“Estamos conversando com outros partidos, como o PDT. Por enquanto, não tem nada decidido. O que está decidido é o fortalecimento das nossas chapas e o PSB tem um grande nome que é o Dr. Jarbas e o partido está fechado com a pré-candidatura dele”, frisou.

Costa ressaltou ainda que o PSB, alinhado nacionalmente com o PT para a disputa da presidência e vice, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), tem conversas avançadas no estado para a construção de uma aliança com Patrus Ananias do PT, candidato ao governo do estado. “Temos uma conversa avançada, mas ainda precisamos de um alinhamento que estamos acabando de costurar. Precisamos ser valorizados pela história do nosso partido”.

O presidente da legenda concluiu que vários cenários estão em análise, inclusive com a possibilidade de candidatura do ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares, para o Senado, aliado ao PDT ou ao PT.

As únicas definições são as chapas de candidatos a deputado estadual e deputado federal. Os partidos têm até 15 de agosto para registrar definitivamente as chapas na Justiça Eleitoral.





Propostas para Minas

Jarbas Soares disse que o objetivo é construir algo que seja importante para Minas e reforçou que as negociações continuam.

“Não fechamos as portas a ninguém e estamos conversando sempre buscando o bem de Minas Gerais. Nunca disputei uma eleição, nem fui filiado a partido. Não tenho carreira política e estar sendo convidado para liderar o processo pelo meu partido, o PSB, e para compor chapas com outros partidos, me deixa muito honrado”.

Em seu discurso na convenção, Soares ressaltou que o partido vai ficar ao lado das forças democráticas e que tem um programa para recuperar o estado.

“É um plano de quem conhece Minas, de pessoas que já andaram várias vezes pelo estado, ouvindo o cidadão, observando as nossas realidades. Os planos dos doutores nos trouxeram até aqui, um estado perdido no tempo, sem educação de qualidade, saúde precária e infraestrutura incompatível com a grandeza de Minas”, enfatizou.

Para ele, Minas Gerais precisa voltar a ter voz em Brasília. “Essa é a regra número um”.

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Jarbas destacou ainda que é urgente restabelecer o diálogo com o governo federal, seja qual for o eleito no pleito que começa em outubro para renegociar a dívida do estado com a União. “Com a retirada da cobrança de juros e alargamento do prazo para diminuir o valor das parcelas mensais”, pontuou.