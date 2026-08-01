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CONVENÇÃO DO MDB

Candidatura de Gabriel Azevedo ao governo é oficializada em convenção

Pelo MDB, ex-vereador confirmou a candidatura ao governo de Minas em convenção na ALMG

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
01/08/2026 13:50 - atualizado em 01/08/2026 16:12

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Gabriela Azevedo oficializa a candidatura ao governo de Minas
Gabriela Azevedo oficializa a candidatura ao governo de Minas crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) Gabriel Azevedo será o candidato do MDB ao governo de Minas Gerais, conforme oficializado em convenção da legenda na manhã deste sábado (1°/8), no auditório José Alencar, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

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Gabriel discursou por mais de 40 minutos e prometeu que vai "elevar o nível do debate" sobre o governo de Minas Gerais. Ele se emocionou e comentou o plano de governo, já desenhado, em que a educação é apontada como prioridade máxima; lembrou-se do economista Marcos Lisboa, que será o secretário da Fazenda caso ele seja eleito; defendeu a democracia ao citar o emedebista Ulysses Guimarães para dizer que tem "ódio e nojo" da ditadura militar; e fez críticas diretas e indiretas à gestão Romeu Zema (Novo) e Mateus Simões (PSD) em diversos âmbitos, a exemplo das políticas de isenção e do que chamou de desvalorização das polícias. 

"Nosso estado tem um problema grave. Minas Gerais gasta mais do que arrecada. Minas Gerais carrega uma dívida pesada. Minas Gerais tem pouco espaço no orçamento para decidir. E quando o orçamento perde espaço, quem perde primeiro é a população. Porque dívida pública não é apenas um número na planilha, é a estrada que demora a ser recuperada. É um hospital que não amplia o atendimento. É a escola que não recebe um investimento. É policial que trabalha sem estrutura adequada. É servidor que escuta promessas há anos, é prefeito que bate à porta do governo e não recebe resposta", disse o ex-vereador.

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Ele também prometeu que terá uma mulher como vice, mas não revelou o nome. A mesa da convenção teve quatro mulheres: a vereadora de Contagem Carol Teteco; a prefeita de Pitangui, Maria Lúcia Cardoso; a vereadora de Belo Horizonte Loíde Gonçalves; e a presidente do MDB Mulher em Minas, Mônica Vallone.

O presidente estadual do MDB, o deputado federal Newton Cardoso Jr. (MG), esteve presente e presidiu a mesa da convenção. Também compareceram o ex-vice-governador Paulo Brant, que será candidato à Câmara, e o deputado estadual Arlen Santiago, recém-filiado após deixar o Avante, que tentará a reeleição. O presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, está em viagem no interior e não participou da convenção. 

“Os outros partidos fazem convenções, nós fazemos festa”, tem dito Gabriel. O evento teve até grupo de ritmistas contratado, além da presença da Guarda Congo Real, grupo ligado à manifestação cultural da congada em Venda Nova, em Belo Horizonte. Centenas de militantes foram à ALMG.

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O ex-vereador foi cotado como possível apoiado pelo presidente Lula (PT) no estado. Na última semana, o governador Mateus Simões (PSD) tentou que Gabriel abandonasse a disputa para apoiá-lo, sem sucesso. 

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