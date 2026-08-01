EM Minas entrevista Marília Campos neste sábado (1º/8)

Pré-candidata ao Senado, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) é a convidada do EM Minas, programa do Estado de Minas, com o Portal Uai e a TV Alterosa, neste sábado (1º/8). Na participação, ela comentou o cenário político às vésperas do início da campanha e disse o que pretende fazer se for eleita senadora.

Marília foi cotada como possível candidata do PT ao governo de Minas Gerais, mas recusou e optou pelo parlamento. “O Senado é um lugar onde posso ajudar muito as cidades de Minas, porque sendo governadora você tem que se dedicar muito à gestão. No Senado, você se dedica muito à articulação política, e acredito que é isso que as cidades mais precisam”, explicou.

Se vencer a eleição - ela aparece no topo das pesquisas de intenção de foto, junto ao ex-governador Aécio Neves (PSDB) -, Marília pretende priorizar o debate sobre a dívida de Minas Gerais com a União, promovendo medidas adicionais ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados).

Também promete um mandato de diálogo e proximidade à população mineira de todas as regiões, afastado da polarização e focado em resolver os problemas reais do estado.

“Eu só consigo fazer as coisas estando próxima, sentindo, fazendo o que de fato promove o bem comum. Para isso, preciso me deslocar e ir aonde o povo está. Vou fazer muito isso e quero ser porta-voz. Que me esperem, porque vou voltar para poder representar com autenticidade o povo de Minas Gerais”, disse.

Marília ainda elegeu o senador Rodrigo Pacheco (PSB) como inspiração: “É uma grande referência para mim, pela postura que ele teve de lealdade ao presidente Lula, ao nosso país, à democracia e a Minas Gerais, porque foi ele quem abraçou a questão da dívida do estado”.

EM Minas

O EM Minas vai ao ar todos os sábados, às 19h15, na TV Alterosa, apresentado pela jornalista Carolina Saraiva. A cada edição, o programa entrevista nomes da cena da política, da economia e do setor produtivo de Minas Gerais e do Brasil. Às segundas-feiras, a íntegra da entrevista é publicada no portal e na edição impressa do Estado de Minas.

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O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois exibidos na televisão e um terceiro exclusivo no canal do Portal Uai no YouTube, onde as entrevistas ficam disponíveis na íntegra.