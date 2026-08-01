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CONVENÇÃO DO MDB

Vice de Gabriel Azevedo será uma mulher

Pelo MDB, ex-vereador confirmou a candidatura ao governo de Minas em convenção na ALMG

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
01/08/2026 12:30 - atualizado em 01/08/2026 14:28

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Gabriel Azevedo terá mulher na chapa, como candidata a vice
Gabriel Azevedo terá mulher na chapa, como candidata a vice crédito: Marcos Vieira / EM / DA Press

Ao oficializar que será candidato ao governo de Minas Gerais, neste sábado (1°/8), Gabriel Azevedo (MDB) anunciou que terá uma mulher como vice na chapa. O nome, contudo, ainda não foi definido, mas virá do próprio partido, no que é chamado de "chapa puro-sangue".

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"Hoje nós estamos criando uma comissão com várias mulheres do MDB que inscreveram-se para participar de um processo interno que vai oferecer a nós uma vice. (...) A partir de hoje, essas mulheres se inscrevem nos quadros do MDB para que a gente possa, junto com a direção executiva, selecionar a mulher que vai nos acompanhar nessa chapa", explicou Gabriel.

Com grande evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a convenção estadual do MDB homologou a chapa comandada por Gabriel. A mesa teve quatro mulheres: a vereadora de Contagem Carol Teteco; a prefeita de Pitangui, Maria Lúcia Cardoso; a vereadora de Belo Horizonte Loíde Gonçalves; e a presidente do MDB Mulher em Minas, Mônica Vallone.

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Nos discursos, elas defenderam maior participação feminina na política. Loíde Gonçalves, inclusive citou a faixa apresentada pelo partido, que mostrava cinco políticos, todos homens. Ela cobrou que a próxima convenção tenha mais imagens de mulheres.

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