Gabriel Azevedo nega recuo do MDB: ‘Fofoca’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O pré-candidato do MDB ao governo de Minas Gerais, Gabriel Azevedo, negou que o partido tenha desistido de sua candidatura para apoiar o governador Mateus Simões (PSD). Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas nesta quinta-feira (16/7), o emedebista classificou como "fofoca" os rumores que circularam nos bastidores políticos nos últimos dias e afirmou que a legenda manterá seu nome na disputa nas eleições de 2026.

A declaração ocorre após especulações de que o MDB poderia retirar a candidatura própria para compor com Simões. Os rumores surgiram depois de uma reunião realizada na segunda-feira (13), em São Paulo, entre Simões, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e o ex-presidente Michel Temer.

Segundo o pré-candidato, a convenção estadual do MDB, marcada para 1º de agosto, formalizará sua candidatura ao Palácio Tiradentes. "Hoje foi publicada a convocação da nossa convenção. Vai ser no dia 1º de agosto. Nessa convenção, o MDB vai referendar o nome de Gabriel Azevedo como candidato a governador", destacou.

'Fofocas' nos bastidores

Ao comentar as informações sobre uma possível desistência de sua candidatura, Gabriel disse que há uma tentativa de desestabilizar o projeto do partido. "Eu sei que até o dia 1º tem muita gente que vai espalhar fofocas para tentar desestabilizar uma pré-candidatura que já tem um plano de governo. Essas pessoas deveriam se dedicar a apresentar um plano de governo, a cuidar das suas próprias legendas, do próprio governo e falar do que fizeram, em vez de tentar desmotivar os outros", criticou.

O emedebista também afirmou que a direção estadual do partido é a instância responsável por conduzir o processo eleitoral em Minas e ressaltou que sua pré-candidatura foi aprovada por unanimidade pela executiva estadual ainda em 2025. "O partido está unido em torno do meu nome. Nós vamos ter uma candidatura colocada na convenção e o número do MDB estará na urna", declarou.

Crítica ao governo

Durante a entrevista, Gabriel também fez críticas à postura do governador Mateus Simões (PSD), a quem atribuiu uma tentativa de reduzir o número de adversários na disputa pelo governo estadual. "Havia, desde o ano passado, o desejo de que não houvesse uma disputa. Havia um desejo de que essa eleição referendasse um governo existente. O nome disso não é democracia”, comentou.

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"Eu respeito as democracias internas dos partidos. Nunca tentei intervir em partido nenhum. Espero que cada legenda faça sua convenção, apresente seu plano de governo e que a disputa seja feita no campo das ideias", completou.