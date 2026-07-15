Gabriel Azevedo admite possibilidade de chapa pura na disputa pelo governo

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O pré-candidato do MDB ao governo de Minas, Gabriel Azevedo, afirmou nesta quarta-feira (15/7) que o partido está preparado para disputar as eleições de 2026 com uma chapa exclusivamente emedebista, caso as negociações por alianças não avancem.

Embora mantenha conversas com diversos partidos, ele ponderou que o MDB já dispõe de nomes para vice-governador, Senado e às suplências, e que a definição sobre eventuais composições passará, a partir de agora, pela concordância com o plano de governo apresentado pela legenda.

Segundo Gabriel, o MDB trabalha simultaneamente com diferentes cenários eleitorais, mas considera a chapa pura uma possibilidade concreta. Ao detalhar a estratégia eleitoral, Gabriel disse que o partido possui "plano A, B, C, D e E", mas ressaltou que a legenda já estruturou todas as alternativas necessárias para uma candidatura independente.

De acordo com ele, o MDB dispõe atualmente de três opções para a vaga de vice-governador — embora não tenha citado nomes —, além de aproximadamente dez nomes que poderiam compor as candidaturas ao Senado e as suplências. Apesar disso, Gabriel afirmou que as conversas com outras legendas continuam. Como exemplo citou PSDB-Cidadania, Avante, Agir, PRD, Solidariedade e PSB entre os partidos com os quais mantém diálogo permanente.

Plano de governo como critério

O diferencial da negociação, segundo Gabriel, será a centralidade do programa de governo. Ele afirmou que as alianças deixarão de ser discutidas apenas sob critérios eleitorais e passarão a depender da convergência em torno das propostas elaboradas pelo MDB.

"O diálogo não é mais baseado apenas em sintonia político-eleitoral. Ele passa a ser baseado em um plano de governo", ponderou. Segundo ele, a versão atual do documento será encaminhada aos dirigentes dos partidos com os quais o MDB negocia para que apresentem sugestões antes da convenção partidária, marcada para o dia 1º de agosto.

Gabriel disse que o texto permanece aberto a contribuições e classificou o documento como uma proposta inicial para orientar as negociações. "Quem se senta à mesa concorda, discorda, acresce ou subtrai uma ideia que está aqui", afirmou.

Distanciamento do PT

Questionado sobre as conversas mantidas anteriormente com o PT e sobre a sinalização da legenda de lançar candidatura própria, Gabriel não demonstrou frustração. Segundo ele, o MDB seguiu trabalhando durante o último ano na elaboração do programa de governo independentemente das negociações políticas e continuará com a pré-candidatura. "Nós seguimos em frente", afirmou.

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O deputado também argumentou que, neste momento, nenhuma outra pré-candidatura ao governo estadual teria apresentado um nível semelhante de organização, citando a existência de um plano de governo, equipe de campanha e possibilidades já estruturadas para vice e Senado.

