Gustavo Tubarão divide a web com votos de casamento: 'Era só uma trepada'
Discurso do influenciador para a noiva Jade Sales citou IA e 'só uma trepada'; o tom bem-humorado não agradou a todos e gerou debate na web
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Os votos de casamento do influenciador Gustavo Tubarão para a noiva, Jade Sales, dividiram opiniões nas redes sociais. Um trecho da declaração, feita durante a cerimônia na última terça-feira (28/7), viralizou pelo tom humorístico, que incluiu piadas de teor sexual e referências ao uso de inteligência artificial para escrever o discurso.
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meu pai do céu, que desgraça de votos são esses?????? pic.twitter.com/X3nsekKGbm— juh??? hater do reinier (@juh_do_galo) July 29, 2026
A fala, que buscava ser descontraída, foi considerada inadequada por muitos internautas para um momento tão simbólico. Durante a celebração em Tiradentes, no interior de Minas Gerais, Gustavo iniciou a declaração brincando: "Primeiramente, eu queria agradecer ao ChatGPT por me ajudar a escrever isso. Estou brincando, foi o Gemini".
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Em seguida, após se referir à noiva pelo apelido de "perereca", ele relembrou o início do relacionamento. "Era para ser só uma trepada e olha onde nós estamos. Eu lembro a primeira vez que nós conversamos no Instagram, você reagiu a um Stories meu e eu respondi que 'te amo'. Não se sinta especial, eu fazia isso com um tanto de gente", afirmou.
O discurso repercutiu rapidamente, gerando um intenso debate na internet. Nas redes sociais, usuários criticaram a escolha das palavras, argumentando que o momento pedia mais romantismo e seriedade. Muitos comentários apontaram um suposto desrespeito com a noiva e com a formalidade da cerimônia.
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“Meu dia acabou assim que eu vi o vídeo dos votos de casamento do Gustavo Tubarão”, escreveu um perfil. “Tô horrorizada com os votos do gustavo tubarão no casamento. Eu voltava pra casa solteira, não estou nem brincando”, disse outro.
“Gosto muito do Gustavo Tubarão mas sem condições esses votos, até agora não consegui terminar de ver o vídeo”, compartilhou um terceiro.
Detalhes da celebração
Gustavo Tubarão e Jade Sales oficializaram a união religiosa após se casarem no civil ,em 13 de julho. Juntos desde 2021, o casal ficou noivo em novembro de 2024. A cerimônia reuniu cerca de 200 convidados. Os noivos optaram por não ter padrinhos, para que todos os presentes se sentissem igualmente importantes.
Um dos momentos mais emocionantes foi a entrada das alianças, que foram levadas ao altar por Paiacin, o cachorro de Gustavo. O animal, que usou um terno feito sob medida, tem um grande significado para o influenciador, que já revelou a importância do pet em sua luta contra a depressão.
A festa foi realizada em um espaço cercado por natureza, com decoração inspirada nos jardins italianos e elementos rústicos da arquitetura mineira. O cardápio homenageou a culinária de Minas Gerais, mas também incluiu opções que agradavam convidados de outras regiões do país.
A celebração contou ainda com bares temáticos que refletiam a personalidade do casal. Jade escolheu um bar com drinques clássicos, enquanto o de Gustavo teve inspiração sertaneja, com banquetas em formato de sela e cubos de gelo com pequenos chapéus.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.