Se você usa as redes sociais com frequência, já deve ter se deparado com o influenciador Gustavo Tubarão. Com um tom sempre bem humorado, o mineiro de Cana Verde, na Região Sul de Minas Gerais, diverte os internautas com vídeos, normalmente, sobre a vida no interior ou então de costumes mineiros. Porém, em algumas vezes ao longo dos anos em seus perfis, Gustavo já tratou de temas mais sérios, como algumas dificuldades que passou com sua saúde mental.

O influenciador já foi diagnosticado com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e transtorno de personalidade borderline, porém, apesar da seriedade do assunto, Gustavo Tubarão escolhe tratar esses assuntos com leveza e humor na internet. Agora, ele se prepara para lançar o livro “O trem tá feio: como me curei da depressão”, que traz em mais detalhes as experiências pessoais do mineiro com sua saúde mental. O livro foi lançado na Amazon no dia 12 de janeiro.

O influenciador explicou também como sua maneira de encarar seus diagnósticos auxiliaram no seu processo de cura. “Eu falo que o humor e gravar vídeos pra internet me salvaram! Só posso falar sobre a minha experiência, mas para mim, no meu pior momento foi isso que me ajudou a querer continuar lutando!”, declarou, em entrevista ao Estado de Minas.

A iniciativa de escrever o livro veio de um desejo antigo. Com essa oportunidade, ele se viu motivado a contar mais sobre a jornada com sua saúde mental, após comentários positivos que recebeu dos seus seguidores quando decidiu falar mais abertamente sobre sua depressão, transtorno de borderline, síndrome do pânico e ansiedade. “Quando comecei a ‘dar mais certo’ na internet e vi o tanto que compartilhar desses assuntos ajudava as pessoas que me seguem ali, eu quis trazer esse tema pro livro e poder alcançar outro público que às vezes nem me conhece ainda”, disse Gustavo.

No início do ano, o influenciador comemorou o lançamento do seu livro em seu perfil nas redes sociais, se emocionou ao relembrar dos momentos difíceis que passou e demonstrou vontade de ajudar seus seguidores que possam estar passando por situações semelhantes às dele. “Eu chorava em posição fetal no banheiro e falava: ‘Deus, se um dia eu conseguir sair disso aqui, eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir’”, afirmou Gustavo no vídeo publicado nas suas redes sociais.

Apesar de admitir que os vídeos humorísticos o ajudaram na sua saúde mental, o mineiro reconhece que cada processo de cura é único. Gustavo Tubarão também recomenda que quem esteja passando por problemas semelhantes, procure ajuda e uma rede de apoio, para que o enfrentamento a essas doenças não seja tão solitário. “Cada um passa por um processo e eu falo que é muito importante ter acompanhamento de terapia, da família, de amigos, quem você tiver ao seu redor, se abra e procure ajuda porque você nunca está sozinho!”, finalizou o influenciador.

Procure ajuda

O Centro de Valorização à Vida (CVV) é um canal gratuito que oferece suporte emocional e trabalha na prevenção do suicídio. Por meio do número de telefone 188, voluntários estão disponíveis 24 horas por dia para atender qualquer um que solicite ajuda. O CVV também oferece um serviço de chat que funciona em horários selecionados, e pelo e-mail (apoioemocional@cvv.org.br).



*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria