Astro infantil, Luccas Neto convidou o Trapalhão que dominou as bilheterias do país nos anos 1980 para participação especial em seu filme

Nova empreitada do fenômeno infantil Luccas Neto nos cinemas, o filme "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão" estreia nesta quinta-feira (25/1). Com temática medieval, o título original da Luccas Toon Studios (empresa de audiovisual fundada pelo influenciador) foi rodado no Rio de Janeiro, num total de 21 diárias, em ritmo acelerado, de acordo com a produção.

Ao todo, foram 252 horas de filmagens, nove locações e aproximadamente 15 trocas de figurino por personagem. Também foram criados 700 elementos cênicos, como coroas, espadas e armaduras. O trabalho de pós-produção com o acréscimo de efeitos especiais somou mais de mil horas. Segundo o produtor-executivo Mário Tambellini, todo o projeto foi viabilizado com recursos próprios da empresa de Neto.

No elenco, Leandro Neri, ex Globo, reuniu Luccas Neto e as integrantes da trupe de seu canal no YouTube, Beatriz Couto e Giovanna Alparone, a atores experientes, como Zezé Motta, Cássio Scapin e Flávia Monteiro. Renato Aragão faz uma participação especial.

“Ter esses atores incríveis trouxe muita responsabilidade porque tínhamos que entregar um filme à altura deles”, disse Luccas Neto, em coletiva virtual realizada na última segunda-feira (22/1).

O Príncipe Lu que o influenciador interpreta é o jovem herdeiro do trono do Reino de Lucebra, assombrado pela lenda de que, ao completar 18 anos, deverá enfrentar um dragão monstruoso que irá invadir o reino e salvar o povo de sua terra.



MORTE SÚBITA

Travesso, Lu passa o dia fazendo traquinagens com a irmã, a Princesa Encantada (Gi Alparone), e não quer saber de grandes responsabilidades. Tudo muda quando o rei de Lucebra (Maurício Mattar) morre inesperadamente e o príncipe precisa assumir o trono e todas as responsabilidades ligadas ao cargo.

Renato Aragão faz o papel do Mestre dos Mestres, o mentor responsável pela preparação de Lu para herdar a coroa e enfrentar a temida profecia. “A filmagem com ele me marcou porque eu estava muito nervoso na hora. Não sabia se eu iria conseguir (atuar) de verdade. Renato tem mais de 50 filmes no cinema, e eu o acompanhei desde pequeno”, diz Luccas sobre a experiência de contracenar com o eterno Didi Mocó Sonrisal Colesterol Novalgino Mufumbo.

Para Mário Tambellini, "Príncipe Lu e a Lenda do Dragão" é um filme sobre transformação e crescimento. “É uma história muito divertida, com uma jornada de aventura, crescimento, acontecimentos inusitados e um grande elenco”, diz. O produtor afirma que está prevista uma série de outros três filmes protagonizados por Luccas Neto.

“Desde que comecei a trabalhar com o público infantil, eu queria fazer filmes para cinema. Quando comecei a pesquisar sobre isso, entendi o tamanho do ‘bicho’ que é. Não é simples, é um trabalho muito árduo. Essa vontade aumentou quando vi a escassez do live action para família no cinema. A maioria (dos filmes) era animação, então eu queria muito voltar com esse nicho”, afirma o astro infantil.

Criação de conteúdos

Embora invista na criação de conteúdos infantis desde 2017, quando colocado ao lado de atores profissionais, Luccas Neto demonstra pouca intimidade com a atuação. Aos 31 anos, ele não convence ao interpretar um personagem de 17. Seu Príncipe Lu soa caricato e desafina nas cenas musicais.

Com 2,5 mil vídeos publicados no YouTube, produções de espetáculos teatrais, publicações de livros e criação de uma linha de brinquedos, Luccas Neto parece não ter tido tempo até aqui de investir em seu aperfeiçoamento como ator, o que ainda pode ser feito para os próximos títulos.

"Príncipe Lu e a Lenda do Dragão" recebeu a classificação indicativa de 10 anos, o que exclui parte considerável do público do protagonista, formado sobretudo por crianças na faixa dos 7 aos 11 anos.

"PRÍNCIPE LU E A LENDA DO DRAGÃO"

(Brasil, 2024, 90 min). Direção: Leandro Neri. Com Luccas Neto, Renato Aragão, Zezé Motta, Cássio Scapin, Flávia Monteiro, Maurício Mattar, Beatriz Couto e Giovanna Alparone. Em cartaz a partir desta quinta (25/1) em salas dos shoppings BH, Big, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond, Estação, Itaú, Minas, Monte Carmo, Norte e Via.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes