Flávio Bolsonaro se aproxima do Nordeste e defende Bolsa Família

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que "o Nordeste é a solução do Brasil" ao participar, neste domingo (2/8), de convenção do Partido Liberal em João Pessoa (PB).

"Foi assim em 2018, quando o Nordeste elegeu o presidente Jair Bolsonaro, e agora em 2026 vai ser o Nordeste que vai mudar o Brasil de novo", afirmou o candidato, filho 01 do ex-presidente.

O aceno à região e a menção a uma das principais bandeiras de Lula (PT) aconteceram no dia em que Lula se lançou oficialmente como candidato à reeleição, durante convenção do PT em São Paulo, dizendo não querer ser apenas o presidente do Bolsa Família.

Na Paraíba, Flávio prometeu garantir o Bolsa Família, num discurso com várias críticas ao governo Lula e à gestão do então governador João Azevêdo (PSB), aliado do presidente, hoje pré-candidato ao Senado.

Afirmou, contudo, que o programa não deveria ser "o final do caminho", e defendeu a geração de empregos de qualidade. "Muitos paraibanos hoje têm um diploma pendurado na parede de sua casa, mas não têm emprego. É isso que nós vamos garantir".

A declaração vai ao encontro de declarações recentes de Flávio, mas contrasta com falas prévias do candidato. Em 2006, quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, ele usou a ordem do dia da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) para criticar o programa, dizendo que o Bolsa Família era um "estímulo" para casais terem mais filhos.

Embora Jair Bolsonaro tenha aumentado os valores dos benefícios pagos pelo Bolsa Família enquanto foi presidente, quando era deputado federal, também fazia críticas ao projeto, que dizia que deveria ser temporário.

"No Nordeste, você não consegue uma pessoa para trabalhar na sua casa. Porque, se trabalhar, ela perde o Bolsa Família", afirmou Bolsonaro, na Recordnews, em 2012.

Desenrola

O candidato também fez críticas ao Desenrola, programa federal de renegociação de dívidas, e mencionou o patamar recorde de endividamento no país.

Segundo levantamento feito em abril deste ano pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), 80,9% das famílias brasileiras declararam possuir alguma dívida.

"A picanha prometida não chegou", disse, ironizando uma promessa da última campanha de Lula à Presidência da República.

"O atual governo quer manter o pobre na pobreza, quer fazer com que a classe média vire pobre, porque o atual governo quer que milhões de brasileiros sejam dependentes dele", afirmou Flávio. "O meu sonho é que cada um que está aqui hoje não dependa de político para mais nada na vida".

"Se você não tem, eu tenho um plano pra você deixar de ser pobre", completou ele ao público presente.

Sem pedir votos de forma explícita, Flávio disse que "um presidente não faz nada sozinho", e defendeu a eleição de candidaturas conservadoras no Congresso Nacional. "A gente não pode continuar escolhendo as mesmas pessoas do passado; vamos dar oportunidade para quem está aqui hoje".

No discurso, Flávio também abordou a questão da segurança pública, dizendo que o atual governo "passa mão na cabeça de ladrão de celular", a quem chamou de "vagabundo", e prometeu, caso eleito, uma pena mínima de 8 anos para infratores do tipo. "O Brasil só vai ter jeito assim, na porrada", disse o candidato.

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A convenção do PL na Paraíba oficializou a candidatura de Efraim Filho para o governo do estado, tendo como vice a advogada Nayana Pontes, presidente do PL Mulher de João Pessoa.