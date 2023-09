Fiemg trabalhou contra o aumento do ICMS de 'supérfluos', diz Flávio Roscoe

440

Flávio Roscoe (à direita) afirmou que FIEMG trabalhou para que o projeto "não prosperasse" (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 02/08/2023)



O presidente da Federação das Indústria do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, reiterou ser contrário ao aumento de 2 pontos percentuais no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para produtos considerados supérfluos. A declaração do empresário foi feita em entrevista ao programa “EM Minas”, da TV Alterosa, doe do





“A Fiemg trabalhou a todo momento dentro da Assembleia para que o projeto não prosperasse. Nós entendemos a situação fiscal do Estado, mas enquanto setor produtivo, trabalhamos contra essa medida”, disse Flávio Roscoe, que também é empresário do setor têxtil.





Estado de Minas, o O presidente da Fiemg também revelou que houve um diálogo com o governador Zema, que teria explicado que a expectativa de arrecadação já constava com no plano de Recuperação Fiscal (RRF) enviado ao governo federal. Também em entrevista ao, o vice-governador Mateus Simões (Novo) já havia adiantado a informação.





Roscoe lembrou os avanços no texto aprovado pelos deputados em relação à matéria original, que excluiu uma série de produtos do rol de supérfluos. “A própria Fiemg trabalhou, quando não havia mais espaço para que o projeto não fosse aprovado, para criar exceções como os produtos de higiene pessoal: fio dental, xampu e sabonetes, que em tese estariam na lista”, completou.