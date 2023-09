ALMG: audiência vai discutir violação de direitos humanos na ditadura

440

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social irá discutir sobre direitos humanos (foto: Guilherme Bergamini/ALMG)

O estudo, conduzido pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) entre os anos de 2022 e 2023, concentrou-se na atuação de pelo menos dez empresas que foram coniventes com a ditadura militar e envolvidas em violações aos direitos humanos. Algumas dessas empresas têm presença em Minas Gerais, como a Fiat Automóveis, a Belgo-Mineira e a Mannesmann.





A pesquisa, que contou com o apoio da Comissão da Verdade dos Trabalhadores e Movimento Sindical em Minas Gerais, envolveu a análise de documentação presente nos acervos históricos, bem como entrevistas com indivíduos vitimados.



Foram ouvidos funcionários, sindicalistas, militantes, comunidades indígenas, quilombolas e camponesas, conforme relatado pelo gabinete do parlamentar.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai promover, nesta quinta-feira (28/9), uma audiência pública para discutir os resultados de pesquisas acadêmicas sobre a participação de empresas nas violações de direitos humanos dos trabalhadores durante o período da ditadura militar no Brasil.