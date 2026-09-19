Flávio Roscoe tem pneumonia severa e bronquiolite

O candidato do PL ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe foi hospitalizado nessa sexta-feira (18/9) devido a um quadro de pneumonia severa e bronquiolite. Ele teve que cancelar agendas no interior por orientação médica de repouso.

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O presidente licenciado da Fiemg iria visitar Salinas, no Norte de Minas, e Coronel Murta e Almenara, no Vale do Jequitinhonha neste sábado (19). Amanhã, iria a Rodeio, na Zona da Mata.



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“Flávio está recebendo todo o cuidado necessário, com acompanhamento médico, e segue confiante em sua recuperação para, em breve, voltar às atividades e continuar o diálogo com os mineiros em todas as regiões do estado”, disse a campanha, em nota.