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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho diz que se arrepende de foto com Virgínia: ‘Ninguém acerta tudo’

Senador disse que "não era o momento" e defendeu a proibição de bets durante a sabatina do Estado de Minas

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
18/09/2026 10:00 - atualizado em 18/09/2026 20:33

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Cleitinho na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa
Cleitinho na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa crédito: Marcos Vieira/EM/D.A. Press

Um dos momentos mais criticados da trajetória do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi quando ele gravou um vídeo com a influenciadora Virgínia Fonseca no meio da CPI das Bets, em 2024. Hoje, ele diz que se arrepende.

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Na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa nesta sexta-feira (18/9), o parlamentar, que é candidato ao governo de Minas e lidera as pesquisas de intenção de voto, afirmou que aceita ser criticado, mas sempre votou contra as bets no Senado.

“O problema do político é ficar justificando erro: ‘Ai, não sei o que, não errei’. Ali não era o momento. A minha filha me pediu [o vídeo] e eu fui impulsivo. Me arrependi”, contou.

Na época, Cleitinho interrompeu a sessão da CPI e pediu um vídeo para Virgínia, que estava depondo por acusação de receber uma porcentagem do que seus seguidores perdiam com apostas.

“Se vocês esperam de mim ficar aqui ludibriando, ficar fazendo rodeio… O homem que é homem, ele tem erros também. Ninguém aqui acerta tudo. Acho que o bonito do homem que é homem de verdade é reconhecer seus erros para não errar mais”, completou Cleitinho.

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Proibição de bets

Durante a sabatina, o candidato chamou as “bets” de porcaria que está “acabando com a economia do Brasil e acabando com as famílias”.

Se for eleito governador, Cleitinho propõe uma união entre os líderes estaduais para fazer uma “força de trabalho” e cobrar do próximo presidente uma proposta no Congresso Nacional para acabar de vez com as bets.

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