Cleitinho fala do pai, se emociona e defende fim da escala 6x1

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se emocionou na sabatina promovida pelo Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa nesta sexta-feira (18/9) ao falar do pai e defender o fim da escala 6x1.

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“Quando eu era do varejo e trabalhava com a minha família, a gente trabalhava de segunda a segunda, 7x7. Muito do que eu defendo é porque eu não vi meu pai poder ter um descanso. Quando chegava algum final de semana, algum feriado que a gente podia viajar, meu pai falava assim: ‘Vocês podem ir que eu vou ficar. Eu não vou, eu tenho que trabalhar’”, contou o parlamentar, que lidera as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas.



Cleitinho perdeu o pai, que sofria de câncer na bexiga, em abril de 2024. Ao se lembrar dele, o candidato ficou emocionado: “Tive oportunidade de ter um salário melhor e dar um descanso para o meu pai. E a hora que eu fui dar o descanso do meu pai, meu pai morreu”.

“Nenhum político tem moral para falar do fim da escala 6x1”, disparou o senador, afirmando que tem escala de “2x5” no Senado. Mesmo a pauta sendo empurrada pelo governo Lula (PT), o senador, que é oposição, não vê constrangimento em apoiar.

“Eu estou fazendo isso pelo meu pai, porque eu queria demais ver meu pai descansar, e eu não vi meu pai descansar. Aí, na hora que eu vejo um político falando que é contra, tendo plano de saúde, apartamento funcional, carro oficial, direito a motorista… Vai falar que não pode votar o fim da escala 6x1 ganhando 40 mil, e o trabalhador ganha 1.600 reais?”, argumentou Cleitinho, com lágrimas nos olhos.

Pouco depois, quando falava da rotina, dizendo que mora na mesma casa e frequenta os mesmos lugares que ia quando não era político, ele voltou a se emocionar.

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“Desculpa ficar um pouco emocionado porque falei do meu pai aqui, mas aprendi isso com o meu pai. Meu pai nunca teve nada, só trabalhou. Só trabalhou. Não quero nada, não, quero só ajudar meu povo. Onde um cara igual a mim ia virar vereador, depois deputado, senador e liderando pesquisas para o governo?”, completou.

