Debate Alterosa/EM/Uai: Simões propõe ‘cashback pix’ de impostos

O governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, afirmou que pretende implantar um sistema de “cashback” de impostos pagos por motoristas de aplicativos, em veículos de entregas e passageiros, caso seja eleito. A afirmação foi feita durante debate promovido pela TV Alterosa/Portal Uai/Estado de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/9).

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O argumento do governador é que o imposto pago em combustível pelos prestadores de serviço que atuam como motoristas de carro ou moto de viagens por aplicativos, taxistas e entregadores seja devolvido. “Nós vamos fazer cashback pix para devolver esse dinheiro para esse trabalhador”, argumentou.

Na visão dele, “está na hora do estado devolver” em um cenário em que a população vê o dinheiro sendo tirado “da caixa” da prefeitura por “promessas desvairadas de alguns candidatos”, enquanto o prefeito precisaria continuar oferecendo saúde e educação na cidade.

Segundo o candidato, a intenção é ter mais investimento na saúde para que a população possa ser tratada com dignidade, além de investimento em cursos profissionalizantes “para devolver com oportunidade de emprego para o seu filho”, os quais pretende aumentar as atuais 112 mil vagas para 240 mil. “Vocês têm de mim o compromisso de continuar avançando para Minas Gerais, porque você já ajudou muito Minas e agora é hora de Minas ajudar você”, finalizou.

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O debate também contou com a presença dos candidatos Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (PSD). Patrus Ananias (PT), Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Alexandre Kalil (PDT) não compareceram.

