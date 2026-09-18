Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Debate Alterosa/EM/Uai: Simões propõe ‘cashback pix’ de impostos

Candidato à reeleição, governador diz que pretende implantar sistema de devolução de impostos pelo estado de Minas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
18/09/2026 16:04

compartilhe

×
Mateus Simões (PSD) em entrevista ao Estado de Minas pós sabatina TV Alterosa/EM/Uai
Mateus Simões (PSD) em entrevista ao Estado de Minas pós sabatina TV Alterosa/EM/Uai crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, afirmou que pretende implantar um sistema de “cashback” de impostos pagos por motoristas de aplicativos, em veículos de entregas e passageiros, caso seja eleito. A afirmação foi feita durante debate promovido pela TV Alterosa/Portal Uai/Estado de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O argumento do governador é que o imposto pago em combustível pelos prestadores de serviço que atuam como motoristas de carro ou moto de viagens por aplicativos, taxistas e entregadores seja devolvido. “Nós vamos fazer cashback pix para devolver esse dinheiro para esse trabalhador”, argumentou.

Leia Mais

Na visão dele, “está na hora do estado devolver” em um cenário em que a população vê o dinheiro sendo tirado “da caixa” da prefeitura por “promessas desvairadas de alguns candidatos”, enquanto o prefeito precisaria continuar oferecendo saúde e educação na cidade.

Segundo o candidato, a intenção é ter mais investimento na saúde para que a população possa ser tratada com dignidade, além de investimento em cursos profissionalizantes “para devolver com oportunidade de emprego para o seu filho”, os quais pretende aumentar as atuais 112 mil vagas para 240 mil. “Vocês têm de mim o compromisso de continuar avançando para Minas Gerais, porque você já ajudou muito Minas e agora é hora de Minas ajudar você”, finalizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O debate também contou com a presença dos candidatos Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (PSD). Patrus Ananias (PT), Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Alexandre Kalil (PDT) não compareceram.

Tópicos relacionados:

cashback eleicoes-2026 mateus-simoes minas-gerais pix

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay